Paoltroni destrozó a Santiago Caputo: “Para él, es un juego de PlayStation”

Paoltroni criticó las "estrategias políticas" de Santiago Caputo.

El senador libertario Francisco Paoltroni fulminó al principal asesor presidencial, Santiago Caputo, al asegurar que sus "estrategias políticas" están provocando un "desastre" que "no tiene precedentes" y cuestionó "los ataques permanentes" de una parte del oficialismo contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además, apuntó al presidente Javier Milei por "desviarse" de "lo que dijo en campaña" y pidió ponerle "cabeza a la microeconomía" porque sino el país "va a ser un cementerio".

"Todas las estrategias políticas son de Santiago Caputo, como lo de polarizar con Cristina Kirchner, el juez Ariel Lijo, voltear 'Ficha Limpia'. El desastre que está haciendo este muchacho no tiene precedentes", dijo Paoltroni en diálogo con Radio 10. El senador, que fue echado del bloque de La Libertad Avanza (LLA) hace pocos meses por "diferencias irreconciliables", reiteró sus cuestionamientos a las últimas decisiones políticas del Gobierno nacional y se las adjudicó a Caputo, quien le provoca "indignación". "Para él es un juego de la PlayStation, no sé qué locura tiene en la cabeza este muchachito", remarcó.

Además de criticar a su principal asesor, el senador también cargó contra el propio Milei, al afirmar que se "desvía" del camino propuesto en la campaña presidencial. "Conozco un presidente que me dijo una cosa en campaña y que se desvía. Cada vez que se desvía se lo voy a marcar. Sea quien sea. Las cosas como son, con la verdad arriba de la mesa", planteó y luego fue tajante: "Yo no tengo problemas con nadie, ellos se divorciaron de las ideas, no yo".

Al ser consultado por el escenario económico actual y las políticas que está tomando el Gobierno, aseguró que se está "muy lejos de que la macroeconomía te vaya a arreglar todo" y pidió observar la "microeconomía" y "desarmar la bomba de a pedacitos". "Por más que des tasa cero y riesgo país 1, si no tenés rentabilidad las PyMEs se van a fundir. Hay que ponerle cabeza a la microeconomía para que esto no termine siendo un desastre". Y en ese sentido, fue lapidario: "El que está pensando que la macroeconomía te va arreglar todo... Esto va a ser un cementerio".

Los afiches contra Villarruel, una estrategia de Casa Rosada

Por otro lado, Paoltroni apuntó contra la diputada libertaria Lilia Lemoine y la acusó de ser ella "la de los afiches" que vincularon a Villarruel con el peronismo, la imagen del propio Juan Domingo Perón y banderas que históricamente lleva el Partido Justicialista (PJ). "Cuando la quieren asociar al peronismo, a la división política... Lo que generan es un daño, o al menos eso intentan. Puede ser (alguien de LLA), después de los ataques permanentes de Lilia Lemoine hasta podría haber sido ella. Los ataques fueron públicos, le quiere hacer daño a la vice... Uno podría sospechar", marcó el senador formoseño.

Ante la consulta, aseguró que "todo es un disparate infernal" y aseguró que, si bien no sabe quién fue el autor de dichos carteles, sí se trata de "alguien que quiere generar polémica, malestar y dañar a la vice". Paoltroni insistió en lo "llamativo" de este empecinamiento y lo encuadró como parte de una estrategia "equivocada" proveniente de un sector de la Casa Rosada en el que incluyó "hasta el propio Presidente". "No sé qué estrategia han comprado pero están muy equivocados, pobrecitos. Yo no sé qué estrategia pava han comprado de bajar a Villarruel y a Mondino y subir al gordo Dan y a Lilia Lemoine, es inexplicable e inentendible para todos los que tenemos un grado de coherencia en este país", lanzó el formoseño.

Los dardos también llegan al PRO

También cargó contra el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, quien dirige el partido aliado del oficialismo pero que, desde la caída de la sesión por "Ficha Limpia", la alianza atraviesa una fuerte crisis. "Creo que a Mauricio no le va a quedar mucho margen para seguir quedando más pegado a lo que, yo considero, no está de acuerdo. Estas cosas que lo dejan expuesto, el poco espíritu republicano con tintes de autoritarismo. Todo lo contrario a lo que hemos dicho", indicó.

Para Paoltroni, en el escenario actual "hay tres grandes sectores" que los conforma "el kirchnerismo y los de siempre, LLA y en el medio un espacio para una alternativa republicana que defienda las ideas de la libertad pero con institucionalidad y dignidad". "No sé donde está Mauricio Macri. ¿Dónde está? ¿Dónde está el PRO o JxC? ¿Cómo queda conformado eso?", se preguntó.

En ese contexto, para el senador el PRO "está en un problema muy grande" y "el reloj corre". "Macri tiene que tomar unas cuantas decisiones. Una posibilidad es acercarse a todos los que apoyan las ideas de la libertad pero con dignidad e institucionalidad", y lo ejemplificó con la postura que tiene el titular del partido amarillo de oponerse a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, propuesto por Milei.

Pedirá intervenir Formosa

Por último, Paoltroni se refirió a la actualidad de su provincia en la que "no hay ni economía" porque el "95% es coparticipación" y aseguró que el Gobierno nacional no hizo nada para solucionar la coyuntura. Además, anunció que el lunes próximo pedirá la "intervención" de Formosa, algo que ya había dejado trascender tiempo atrás en sus redes sociales. "El lunes voy a pedir la intervención federal", destacó.