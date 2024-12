Colapinto no pudo en la Qualy de Qatar en la Fórmula 1 y largará penúltimo

Franco Colapinto participó de una nueva clasificación este sábado 30 de noviembre en el circuito de Qatar en la Fórmula 1. El joven argentino, que recuperó posiciones en la sprint de esta mañana, trató de cerrar de la mejor manera la primera Qualy de la jornada y no lo logró. De esta manera, largará en el puesto 19 de la grilla y no la tendrá nada fácil. Por su parte, su compañero de Williams Racing, Alex Albon tampoco llegó a la segunda clasificación quedando afuera de los puestos.

De esta manera, al pilarense que representa al automovilismo argentino no le quedará opción que tener una jornada positiva este 1° de diciembre en el circuito, aunque no le será nada fácil. De hecho, hace pocas horas remarcó los problemas que le trajeron las "piezas viejas" de la escudería, las cuales utilizaron después de los choques que sufrieron sus pilotos con el correr de la temporada.

"Hay que seguir trabajando, la suspensión y todas las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Nos está costando meter velocidad en las curvas y mantener buena mínima que es muy importante en curvas muy largas. Es muy complicado la verdad. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente un poco complicado", fueron las palabras que utilizó el joven piloto de Williams para definir lo sucedido en la jornada del viernes. La misma lo llevó a largar en el último lugar de la sprint, donde también participó este sábado.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Qatar 2024

Sábado 30 de noviembre

11.00: Carrera sprint (Fox Sports y Disney+)

15.00: Clasificación para la final (Fox Sports y Disney+)

Domingo 1 de diciembre

13.00: Carrera (Fox Sports y Disney+)

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

Fuertes críticas para Colapinto por lo que gastó Williams tras sus choques

Franco Colapinto protagonizó dos choques que no pasaron desapercibidos en la Fórmula 1. El primero en el Gran Premio de Brasil y el segundo en la clasificación del autódromo de Las Vegas, ambos llevaron a que el piloto argentino que representa a la escudería Williams Racing reciba fuertes críticas por su rendimiento. Las mismas no llegaron por parte de un directivo del equipo, sino de un medio que no perdonó al joven que da sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo.

Los "palazos" para el pilarense llegaron por parte de Bild, reconocido sitio alemán que lo atacó recientemente. A pesar de los buenos resultados que consiguió en sus primeras carreras, hicieron foco sobre el dinero que tuvo que pagar el team al que representa Colapinto y no dudaron en culparlo. Por supuesto, este fin de semana buscará tener revancha en Qatar, donde intentará revertir lo sucedido en las últimas competencias.