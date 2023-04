Yanina Latorre se hartó y apuró a Romina Uhrig tras Gran Hermano: "No te conviene"

Yanina Latorre no aguantó más y desafió a Romina Uhrig a un cara a cara en LAM, tras las reiteradas ausencias de la exdiputada al programa.

Yanina Latorre se cansó de las excusas que Romina Uhrig le puso para no ir a LAM (América TV), al igual que todos los exintegrantes del reality, y le hizo una dura advertencia al aire, tras los dichos de la exdiputada sobre el programa.

Todo comenzó cuando Romina reveló durante una entrevista que no había ido a LAM porque en el programa la criticaron ferozmente debido a su patrimonio y su ideología política. Yanina estalló de furia al oír sus declaraciones y la desafió a dar la cara y hacer un mano a mano en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

“Primero, Rominita de mi corazón, acá no mentimos. Cuando hablamos de tus sueldos, de las causas, no es ni porque sos kirchnerista, ni por peronista; vos tenés denuncias por corrupción e enriquecimiento ilícito con tu marido”, comenzó Yanina, y aseguró que en su programa "nadie la atacó ni la maltrató".

"Fuiste a una casa expuesta durante 5 meses, al programa con más éxito de la televisión argentina. Acá se habló de 'Alfa', de Coti, de todos los que salieron. Ellos vinieron y respondieron. A vos no te conviene porque mentiste, entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de tu marido y que eras pobre, que no tenías un mango y que necesitabas un techo para tus hijas", continuó, en referencia a Walter Festa.

Asimismo, la esposa de Diego Latorre acusó a Romina de tener "una mansión y autos de alta gama", además de que se filtraron fotos tras su salida de la casa, en las que aparece haciendo compras en un shopping junto a Walter Festa y sus hijas. "Me llama la atención que está enojada, y ella sola se metió en la casa de Gran Hermano a inventar y mentir. Y encima se ríe tanto del público que sale y hace lo contrario a lo que contó en la casa. ¿Por que no viene acá, tiene huevos y nos contesta?", cerró "la angelita", furiosa.

Qué dijo Romina Uhrig sobre su ausencia en LAM

Días atrás, Uhrig había dado una nota con Radio Trend Topic en la que explicó las razones por las que decidió ausentarse de LAM. Según la exdiputada, "hubo un ensañamiento" con ella por su cargo político y por ser peronista. "Tanto odio, mintieron y dijeron que yo tenía un sueldo de setecientos mil pesos y que lo seguía cobrando. Yo estuve por ir a LAM, pero me dijeron que hablaron muy mal, dijeron muchas cosas feas de mí y la verdad que yo hoy no estoy para estar recibiendo cosas feas ni maltratos de nadie en un programa", explicó.

Romina Uhrig ninguneó a Ángel de Brito durante un móvil con LAM

Romina había sido entrevistada por un movilero de LAM, quien le preguntó por qué se había ausentado al programa. "Si me invitan voy", contestó la exdiputada. Cuando el periodista le mencionó al conductor del ciclo, se hizo la que no lo conocía y respondió: "¿Ángel se llama, no?". "Es morochito, pelo negro, sus angelitas ¿o no? Sí, Ángel De Brito, si me invitás voy".

El conductor de LAM se molestó con sus declaraciones y, apenas unos días atrás, le explicó a su público: "Romina nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. La gente de Telefe, a la que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla como todos. Incluso nos ofrecieron un horario para grabar un mano a mano si ella quisiera. Por ahí, no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo, pero tampoco, no hay ninguna posibilidad. Desconozco los motivos".

Romina Uhrig reveló cuáles son sus planes a futuro, tras su salida de Gran Hermano

Por otro lado, Uhrig aseguró que no está en sus planes volver a ser diputada. "No está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", sostuvo, en diálogo con el programa de radio La Mañana CNN (CNN Radio Argentina). "Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios. No voy a ser candidata", enfatizó, frente a los rumores de que solamente habría ingresado al programa con el único objetivo de volver a postularse en un cargo político.