La dura confesión de Yanina Latorre sobre su matrimonio: "No le hablo"

La panelista se sinceró sobre el complicado momento que atraviesa con Diego Latorre.

Tras varios años de matrimonio, Diego y Yanina Latorre atraviesan una complicada crisis. Para sorpresa de muchos televidentes e incluso de sus compañeras, la panelista admitió que no está en su mejor momento junto al exfutbolista y que incluso llevan varios días sin dirigirse la palabra.

Todo sucedió en una de las últimas emisiones de LAM, luego de que Karina "La Princesita" confesara que se había separado de su novio y que no quería que llegara el momento en que su hija Sol, de 14 años, dejara la casa. En este contexto, la panelista admitió que estaba en desacuerdo con esta declaración y que no veía la hora de que sus hijos se fueran así "la dejaban de hinchar". Pero la reacción de una de sus compañeras desembocó en la inesperada confesión de Latorre.

"Pero vos decís eso porque tenés un matrimonio de hace mil años y estás súper acompañada”, analizó Estefi Berardi y Ángel De Brito le hizo ver que la situación no era tan ideal como la planteó la periodista. "Hace dos días que no le hablo", confesó Latorre y el conductor aseguró que Yanina "no le da bola" a su esposo.

En este contexto, Yanina Latorre contó los detalles de la crisis con su esposo y demostró que, por el momento, no está dispuesto a dar el brazo a torcer. "Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo’. Entro a casa y no lo saludo", determinó la panelista y no dio más detalles sobre el tema. Al parecer, la pareja tuvo una pelea fuerte en la intimidad de la relación y desembocó en un fuerte distanciamiento.

El doloroso relato de Yanina Latorre en América TV: "Los perdí"

Yanina Latorre reveló en LAM el difícil proceso que tuvo que atravesar para que nacieran sus hijos Lola y Dieguito. "Perdí tres embarazos", reconoció la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

"Yo quería ser madre. Hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista", comenzó contando la angelita. Latorre siguió con su relato y reveló que después de varios intentos, fue a un especialista en Rosario. Tras la consulta, la panelista debió operarse ya que sufría de endometriosis. Luego de hacerse un tratamiento, pudo quedar embarazada de Lola.

"Después de Lola, yo le dije a Diego (Latorre) que no quería tener más hijos. Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada", siguió Yanina. En ese sentido, la panelista de LAM siguió con su crudo relato: "Vino Dieguito, pero cuando me entero, no le digo nada a Diego porque dije: 'Lo voy a perder'". Pero lo más inesperado y duro de su explicación llegó a continuación con una desgarradora revelación.

"Pensé eso porque entre Lola y Dieguito, perdí tres embarazos", aseguró Yanina para sorpresa de sus compañeros de piso. La explicación de cómo perdió los embarazos fue demoledora: "Los largaba durmiendo en la cama, mientras Diego concentraba. Fue espantoso".