Una angelita abandonará LAM: quién es y quién la reemplazará

Ángel de Brito anunció en vivo que una "angelita" se irá de LAM y que entrará una nueva figura.

Ángel de Brito reveló en plena emisión de LAM (América TV) que una de sus panelistas abandonará el programa dentro de muy poco tiempo. Esta noticia no solamente tomó por sorpresa a los televidentes, sino también al resto de las "angelitas". Además, anunciaron que se incorporará una nueva figura al panel.

LAM se consagró como uno de los programas de farándula y chimentos más populares del país. Es por esto que ninguna de las panelistas se imaginaba que, de un día para el otro, una de ellas tomaría la decisión de irse.

Se trata de Pía Shaw, quien trabaja junto a Ángel de Brito desde hace dos años. La noticia fue anunciada en vivo por De Brito y todas sus compañeras se quedaron boquiabiertas. "La señora Pía Shaw se despide a fin de mes de este programa", reveló el conductor. Y al ver las caras de sorpresa de sus panelistas, observó: "¡Quedaron todas mudas!".

Pía explicó que no tuvo ningún conflicto con Ángel ni con nadie del canal y que simplemente tomó esa decisión. "Se cumplió un ciclo, la pasé genial, fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno, a mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro". Además, aclaró que no se va para ir a trabajar a otro canal: "No me voy a ningún lado, me voy sin trabajo".

Esto resultó especialmente llamativo para sus compañeras, ya que aparentemente, Shaw puede tomarse el lujo de no tener que trabajar. "Muchos se están enterando ahora, no se lo conté a nadie. Lo quiero a Ángel, no me peleé con ninguna, los quiero mucho. Estoy feliz, estoy bárbara", agregó.

"No lo puedo creer, no me lo esperaba para nada", acotó Estefanía Berardi. "Sos muy turro, nunca pensé que lo ibas a decir. Cuando tuvimos la charla hoy me dijo: 'Bueno, ¿cuándo lo contamos?'. Y no sé, vos después decidiste contarlo. Solo mi novio lo sabía. Y para evitar los rumores, enfatizó: "Vamos a aclarar. Ángel no me echó".

Por su parte, el conductor le agradeció por todos esos meses de trabajo juntos y la describió como "una gran profesional y una gran compañera". "Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos. Yo te lo dije hoy, me encanta cuando las personas toman estas decisiones de vida y ver que viene. Va a venir lo mejor", concluyó.

Quién se sumará a LAM tras la salida de Pía Shaw

Además de Pía Shaw, Yanina Latorre abandonará LAM durante algunos días ya que se va de vacaciones. En este contexto, De Brito anunció que Marixa Balli "se incorpora a partir del lunes y hasta el 30 de diciembre". "Va a convivir con todas las 'angelitas'. No es reemplazo de Yanina, que se va de vacaciones, ni de Pía. Su incorporación estaba arreglada desde hace un mes. Lo charlamos con ella, habló con la producción y hablé yo también", aclaró.