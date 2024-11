Escándalo por lo que Yanina Latorre reveló de Yuyito González: "Asesor presidencial"

Yanina Latorre defenestró a Yuyito González en vivo.

Yanina Latorre y Yuyito González protagonizaron un cruce mediático, en el que la panelista de LAM hizo fuertes acusaciones hacia la pareja de Javier Milei en su descargo. La conductora radial reaccionó ante una crítica que Gonález le hizo tras su entrevista con Susana Giménez y fue letal en su respuesta.

La madre de Lola y Dieguito Latorre es conocida por su espíritu punzante a la hora de opinar sobre los temas coyunturales de la farándula y Yuyito hizo un comentario sobre esa característica de la panelista. "Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos... tiene un máster en el tema", soltó González, en una clara alusión a la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

"Prefiero saber de cuernos y de humillaciones y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo", comenzó su descargo Latorre, enardecida. Y agregó: "A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y haces once puntos! ¡Pedazo de fracasada!".

Yanina Latorre, en LAM.

Yanina le preguntó a modo sarcástico si a ella nunca le habían sido infiel y siguió: "¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas". Más tarde, en sus historias de Instagram, agregó: "Lo de Yuyito es impresentable. Manejá la envidia, mamu. Necesitás cog... con presidentes para que alguien te tenga en cuenta. ¿Me trataste de cornuda? Contame, Yuyo, ¿yo qué hice? Sos una pobre mujer que atrasa. Cuando quieras hablamos. A mí me humillaron porque existen minas como vos que se garch... tipos casados. Entiendo que verme anoche brillar te molestó y mucho".

La reacción de Yuyito González ante los dichos de Graciela Alfano

"Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, qué sé yo. No sé cómo será en la cama", soltó Alfano, sin tapujos, en alusión al Presidente de la Nación. Por su parte, Yuyito respondió: "Yo ya no quiero abordar temas que son una falta de respeto al Presidente de la Nación, me quieren poner en ese lugar. Es mi pareja y el presidente, donde quieran hacerme preguntas que lo bajen de ese nivel lamentablemente voy a tener que retirarme", comentó por su parte Yuyito, enojada por las declaraciones de Graciela Alfano sobre su pareja. Y sumó: "No puedo recepcionar ni contestar nada que tenga que ver con faltarle el respeto al Presidente de la Nación. No me meto en los pareceres de nadie, no voy a hablar cosas del Presidente de la Nación, no quiero bajarlo del nivel que tiene. No voy a contestar nada que me parezca una falta de respeto".