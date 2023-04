Romina reveló si volverá a la política tras el final de Gran Hermano: "Lo que siempre soñé"

Romina Uhrig contó cuáles son sus planes a futuro con respecto a la política, tras su salida de la casa de Gran Hermano.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habló sobre su futuro profesional, ahora que salió de la casa más famosa de país, y contestó la pregunta que todos querían saber: si volverá a la política.

Romina desempeñaba el cargo de exdiputada de Moreno, por lo que muchos fanáticos del reality se preguntaban si volvería a la política tras el fin del reality. Ahora, despejó todas las dudas y contó qué hará de su vida.

"No está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", dijo la exdiputada sobre la posibilidad de volver a la política, en diálogo con el programa de radio La Mañana CNN (CNN Radio Argentina). En este sentido, la ex "hermanita" explicó que su futuro está en los medios.

"Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios", siguió. Y destacó que hoy le dice que no a la política, porque no quiere eso para su vida. "No voy a ser candidata", enfatizó, tras los rumores de que habría entrado a Gran Hermano con el único objetivo de relanzar su candidatura.

Por último, les respondió a aquellos que la acusaron de tener un enorme patrimonio y de haber mentido con su situación financiera para ganar el reality. "Yo renuncié al Instituto de Previsión Social antes de entrar a GH... y nunca gané 700 mil pesos como decían, en ningún trabajo ni como diputada", aseguró.

Romina Uhrig reveló qué fue lo que más se lleva de su paso por la casa de Gran Hermano

En aquella misma entrevista, la exdiputada explicó que "vivir la experiencia" fue lo que más atesorará de su paso por la casa, junto con los aprendizajes que esto le dio. "Yo dije que me llevo un aprendizaje enorme de errores que por ahí uno cometía en la vida y no veía. Y la paciencia. Ese es el aprendizaje enorme que me llevo de esa casa hermosa", señaló. Sin embargo, reconoció que lo peor "fueron las peleas", ya que dentro de la casa "todo lo chiquitito se hace muy grande". Por último, dijo que le gustaría ver a todos sus compañeros, pero especialmente a Julieta Poggio, Daniela Celis, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares.