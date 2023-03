La razón por la que a Romina Uhrig no le dejaban tener a Caramelo

La exparticipante de Gran Hermano enfrentó una gran disyuntiva a la hora de adoptar al cachorrito que ingresó a la casa.

A casi dos semanas de su eliminación de Gran Hermano, Romina Uhrig enfrentó un calvario al enfrentarse a la posibilidad de que no le dieran a Caramelo en adopción. Según trascendió, la exparticipante no cumpliría con los requisitos necesarios para llevarse al animal a su casa.

Aunque si bien, apenas quedó eliminada, se llevó a Caramelo con ella de la casa, el cachorrito fue a parar directamente en el refugio donde había sido rescatado para iniciar los trámites de adopción y brindarle asistencia veterinaria previa a irse a su nuevo hogar. Sin embargo, según se filtró recientemente, la exdiputada estuvo cerca de no poder llevarse al cachorro.

Según reveló Romina en una breve entrevista que brindó con Marisa Brel luego de El Debate, Uhrig confesó que no le querían dar al perrito porque la pileta de su casa no tenía un vidrio completo a su alrededor y esto suponía un riesgo para el animal. "Estamos esperando que me entreguen a Caramelo. No sé por qué no me lo dieron. La pileta tiene todo. Lo voy a cuidar y lo amamos", aseguró.

Además, hay quienes aseguran que el refugio limitó a Romina a la adopción ya que "tiene hijas" y esto puede ser perjudicial para el cachorro. Según señalan, los niños pueden llegar a tratar mal al perro y no es a lo que apuntan desde la adopción.

Romina Uhrig logró reencontrarse con Caramelo

Pese a todas las limitaciones que enfrentó y a la gran angustia que manifestó la exdiputada por no poder concretar la adopción, finalmente el refugio aprobó todo y Romina se reencontró con su cachorro.

Según mostró en sus historias de Instagram, Uhrig logró llevarse al cachorrito a su casa y agradeció a todas las personas que la apoyaron para poder concretar el reencuentro. "Lo amamos mucho, lo vamos a cuidar y va a estar muy bien acá", reveló.

Filtran lo que pasó entre Romina y Ceferino tras el debate de Gran Hermano: "Estaba desquiciada"

Ceferino ninguneó a Romina en reiteradas ocasiones y también la acusó de haberse hecho la víctima con respecto a su situación económica, con el objetivo de ganar la competencia. De acuerdo con estas versiones, Romina no aguantó más la situación y, después de varios días soportando sus dichos sobre su persona en los debates, lo habría agredido físicamente.

"#LAM. Romina lo encaró a Ceferino y empezaron a discutir a los gritos, en un momento Romina le tiró un manotazo y le hizo volar los lentes y le lastimó la cara. Tuvieron que sacarla del estudio entre dos productores, estaba desquiciada. Pasó hace minutos. Hay video", aseguró una usuaria de Twitter. Y agregó: "Terrible quilombo. Linda forma de terminar el programa". Debajo, la usuaria agregó un clip en el que se puede ver a Romina en el detrás de escena llorando.