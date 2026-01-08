Inesperada crisis para Cuti Romero en Tottenham y dardos a la dirigencia

Cristian "Cuti" Romero volvió a aparecer en las primeras planas de la Premier League de Inglaterra y no por su accionar con la camiseta de Tottenham. Esta vez, el campeón de todo con la Selección Argentina realizó un picante posteo en sus redes sociales después de la derrota de su equipo por 3 a 2 contra el Bournemouth en el final del partido por la fecha 21 del certamen. Las palabras del zaguero cordobés que viste la cinta de capitán en el verde césped no pasaron para nada inadvertidas ya que apuntó directamente contra la dirigencia de los "Spurs".

La realidad encuentra a los dirigidos por Thomas Frank en el puesto 14 de la tabla de posiciones del campeonato doméstico, aunque a sólo seis puntos del Brentford, que hoy sería el clasificado a la UEFA Europa League 2026/2027. Actualmente cuentan con sólo 27 puntos producto de siete victorias, seis empates y 8 derrotas, por lo que sin dudas necesitan resurgir en el torneo. El "Cuti", que jugó los 90 minutos este miércoles 7 de enero, es consciente de esta situación y expuso a la cúpula por no hacerse cargo con un fuerte comunicado.

Los palazos del Cuti Romero a la dirigencia de Tottenham tras la derrota en la Premier League

Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando.

Somos responsables, de eso no hay duda.Yo soy el primero.

Pero seguiremos afrontándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club.

En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien.

Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol.

Todos juntos, será más fácil.

El escandaloso posteo del Cuti Romero con el que destrozó a la dirigencia del Tottenham

Los números del Cuti Romero en Tottenham

Partidos jugados : 146.

: 146. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: UEFA Europa League 2025.

La sanción al Cuti Romero en la Premier League

El cordobés pasó por un momento complicado en la liga inglesa a finales del 2025 después de haber sido expulsado contra Liverpool en la derrota por 2 a 1 correspondiente a la fecha 17 del certamen. La roja que le sacó John Brooks derivó en su ausencia en el siguiente cotejo contra el Crystal Palace que su equipo ganó por 1 a 0, pero también en una acusación por parte de la Federación Inglesa de Fütbol (FA). La misma tiene que ver con la "conducta agresiva" que tuvo el zaguero cordobés campeón de todo con la Selección Argentina cuando se retiró del verde césped.

La mencionada entidad sostuvo que el defensor no dejó rápidamente el campo de juego en los minutos finales cuando el árbitro le mostró la segunda amarilla, lo cual calificaron como "comportamiento impropio y agresivo". Hasta el momento no ampliaron el "castigo" inicial, pero sí lo dejaron afuera del siguiente compromiso. El pasado jueves 1° de enero regresó a las canchas en el empate sin goles contra el Brentford como titular, tal como sucedió tres días más tarde en la igualdad ante el Sunderland por 1 a 1 y en la caída por 2 a 1 contra el Bournemouth de este miércoles 7.