Golpe para Cuti Romero: Son, delantero histórico, anunció su salida de Tottenham

La dura baja que tendrá Cristian Cuti Romero en Tottenham: Heung-min Son se despide tras 10 años en el club.

El fútbol internacional amaneció este sábado con una inesperada noticia. Heung-min Son, considerado el mejor jugador de la historia de Corea del Sur, anunció que se marcha del Tottenham luego de 10 años en el club, en el que obtuvo un título y creó una amistad especial con Cristian "Cuti" Romero.

En una conferencia de prensa en Seúl, capital de Corea del Sur donde los "Spurs" están realizando la pretemporada previa al incio de la Premier League, Son confirmó que se irá del conjunto en el que obtuvo un solo título, la UEFA Europa League la pasada temporada, en "búsqueda de un nuevo reto".

"Antes de empezar, quería decir que he decidido dejar el club este verano. Respetuosamente, el club me está ayudando con esta decisión. Ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, ha sido muy duro tomar esta decisión. Necesito un nuevo entorno para esforzarme. Necesito un poco de cambio, diez años son muchos", comenzó diciendo el jugador, de 33 años.

Luego, el delantero, que marcó 173 goles en 454 partidos en Tottenham, recordó entre lágrimas: "Tenía 23 años, era tan joven. Dejo el club como un adulto, un hombre muy orgulloso. Quiero dar las gracias a todos los aficionados de los 'Spurs' por darme tanto cariño. Espero que la despedida también sea oportuna y que este sea el momento adecuado para tomar esa decisión. Espero que todos puedan aceptarlo y respetarlo".

El último partido de Son con Tottenham podría ser este domingo, en el encuentro amistoso frente a Newcastle, aunque tampoco se descarta que pueda disputar la Supercopa de Europa contra Paris Saint Germain en Udine, el 13 de agosto. "Está muy claro que Sonny será titular y liderará al equipo como capitán. Si ese es el último partido de Sonny, qué mejor lugar para hacerlo aquí, ante su afición. Podría ser un bonito final", resaltó Thomas Frank, DT del conjunto inglés.

Son arribó al Tottenham en 2015 desde el Bayer Leverkusen de Alemania. Después de un inicio complicado, en el que no encontraba lugar en el equipo, de a poco fue demostrando su calidad y, con el correr, de los años, se transformó en ídolo de la hinchada y en uno de los máximos goleadores extremos de la Premier League, solo por detrás de Moh Salah, que ostenta 187 goles.

La relación de Cuti Romero con Heung-min Son

Si existen en el mundo culturas distintas entre sí son la argentina y la surcoreana, no sólo por los más de 18.000 kilómetros de distancia, si no también por la diferencia en las tradiciones. Pero si hay algo que las puede unir a ambas es el fútbol, y el ejemplo de la relación entre Cristian Romero y Son Heun-min se transformó en la devoción de hinchas del país asiático, a tal punto que le cambiaron el apodo a "Cuti".

Romero y Son formaron su relación en el Tottenham de Inglaterra, cuando el cordobés arribó a comienzos de la temporada 2021, proveniente del Atalanta italiano. Más allá de las buenas prestaciones del exjugador de Belgrano de Córdoba, que obligaron a la dirigencia de los Spurs a hacer uso de la opción de compra de su ficha, el defensor y delantero generaron simpatía desde el inicio y fueron cultivando una amistad que quedó demostrada en algunos partidos y hasta en videos que el club publicó en sus redes sociales.

En uno de esas publicaciones de la cuenta oficial del Tottenham, se escucha a Romero decirle a Emerson Royal tras observar un video en que golpean al surcoreano: "No lo toques a Son que es mío". En otros tantos videos que se hicieron virales, se ve a Son jugar con el hijo de Romero tras finalizar un encuentro. Esas demostraciones de cariño llegaron hasta los fanáticos de Corea del Sur, donde Son es la máxima estrella, y "shippearon" la relación entre ambos.

El "shippeo" de los surcoreanos a Romero y Son

El término "shippear" es la traducción anglosajona que deriva de la palabra inglesa "relationship", que significa la idealización de una relación sentimental entre dos personas o personajes llevada a adelante por sus fanáticos. Suele tener una intención irónica, que sobredimensiona una situación, ya que no es lo que en realidad sucede. Los surcoreanos, fieles seguidores de los Spurs por su culpa de su ídolo, "shippearon" la tierna relación entre ambos jugadores a un nivel extravagante pero gracioso.

"Cuti" Romero y Son, una relación idealizada en Corea del Sur.

Cuando se enteraron del apodo del jugador de la selección argentina, en vez de decirle "Cuti" comenzaron a llamarlo "Cutie", que en inglés tiene la acepción de "lindo", en su versión más tierna. Los innumerables encuentros entre Romero y Son sirvieron para alimentar aún más la visión dulce que tienen del defensor central y, cada vez que tienen la oportunidad, remarcan su comportamiento con respecto a Son.

El surcoreano, de 33 años, nunca ocultó la especial relación que tiene con el cordobés, lo que aumenta aún más el cariño del fandom coreano por el argentino. "Le escribí a Cuti para preguntarle si estaba bien. Antes del torneo estuvo lesionado. Él es uno de mis mejores amigos", comentó días antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. Con Romero y Son con chances de avanzar de ronda en sus respectivos países, ambos podría llegar a enfrentarse en una hipotética semifinal, donde para los surcoreanos Romero ya dejaría de ser "Cutie" y los abrazos entre ambos quedarían para otro momento.