Por qué River les puso un ultimátum a Santino Andino y a Godoy Cruz

El delantero también es pretendido en Grecia además del Millonario

Una de las tantas novelas del mercado de pases expone que River Plate está negociando la contratación de Santino Andino desde hace varios días. Al punto que los directivos decidieron colocarle un ultimátum al jugador tanto como a Godoy Cruz de Mendoza para poder obtener una determinación. Una que podría llegar a entregar una respuesta negativa y la posibilidad de avanzar con otro refuerzo o una positiva que presente a la cuarta incorporación.

Lo primero a señalar es que entre el "Millonario" y el "Tomba" existe un acuerdo económico que se encuentra fijado en 2 millones de dólares y 2.5 millones más en caso de que se cumplan objetivos deportivos. Además, se desprende que el conjunto mendocino recibiría un 30% de una futura venta. Mientras que el problema está en la relación con el jugador, su salario, la cantidad de minutos y lo que su entorno considera.

El entorno del jugador estima que es mejor marchar a Grecia en vez de jugar en River

"El entorno de Santino Andino considera que en el fútbol griego le darán más minutos que de ir a River", expresó el periodista Rodrigo Rosetti en su cuenta de X (Ex Twitter). También se debe sumar que el Panathinaikos le ofrece un contrato que es totalmente impagable para el fútbol argentino y la chance de que perciba una importante ingreso en euros en caso de que sea transferido a futuro. Aunque la palabra final no está del todo establecida.

Es por ello que desde River tomaron la decisión de darle a Andino hasta el domingo para que entregue una respuesta final antes de retirar la propuesta hecha por su ficha. Desde Mendoza señalan que Godoy Cruz está interesado de gran manera en que el jugador sea transferido al "Millonario", debido a que el conjunto griego se encuentra lejos en lo que respecta a los términos económicos. De hecho, se menciona que nunca hubo un acuerdo.

El Presidente de Godoy Cruz habló de Andino a River

Durante la entrevista con TyC Sports, José Mansur fue contundente: "Llegamos a un acuerdo con River, vendemos una parte del pase de Andino. Queremos ser socios de River”. Igualmente, aclaró que “hay factores externos que confunden al jugador” y apuntó finalmente: “No queremos ser socios de otro equipo. La única oferta de Panathinaikos fue rechazada. No tenemos plazos para cerrar la operación. Es falso que Andino me dijo que no quiere ir a River. Andino quiere jugar en #River. No hay ofertas de Grecia de siete millones de dólares por el 50%...”.

Tadeo Allende no llegará a River en 2026

Por otro lado, se debe mencionar que se rompieron las negociaciones que River estaba llevando a cabo con Celta de Vigo de España para adquirir la ficha de Allende. Esto es producto de que el Inter Miami de Lionel Messi apareció con una oferta superadora que nunca fue igualada desde el fútbol argentino.

Se estima que el conjunto de Núñez había ofrecido 2.5 millones de dólares por el 50% de la ficha, mientras que el equipo de la MLS desembolsaría 5 millones libres de impuestos. Por ende, Marcelo Gallardo tendrá que comenzar a pensar en otra alternativa para darle un salto de calidad a su zona de ataque.

Matías Viña fue presentado

"Junto al Presidente Stefano Di Carlo, Matías Viña firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos", expresó River en sus redes sociales para darle la bienvenida a su tercer refuerzo. El dinero a entregar en caso de que se cumplan los objetivos es 5 millones de dólares por el 100% de la ficha que está en manos de Flamengo.