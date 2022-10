Quién es Romina Uhrig, la exdiputada que entró a la casa de Gran Hermano 2022

Romina Uhrig, diputada del Frente de Todos, se presentó a Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig, exdiputada del Frente de Todos, se presentó en Gran Hermano 2022 y su aparición sorprendió a todos los televidentes. Esta es la primera vez que una exlegisladora se presenta al reality, pero no es la primera vez que Romina participó del casting.

La referente del Frente de Todos, de 34 años, contó en su presentación que cuando tenía 17 había audicionado para entrar a la casa, pero que no lo había logrado. Ahora que dejó la política, la meta de Romina es ser famosa y llevarse el premio mayor, de 15 millones de pesos y una casa a estrenar.

"Cuando fui diputada aprobé la Ley de Cupo Laboral Trans, porque a mí me crió mi tía, que era travesti. Hoy a los 34 años estoy acá cumpliendo mi sueño", relató Romina, quien en 2019 fue diputada nacional y también fue subsecretaria de Relaciones Internacionales y secretaria de Desarrollo Productivo en el municipio de Moreno. Apenas un tiempo antes de entrar a Gran Hermano, Uhrig trabajó como funcionaria en el gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social.

"Me encanta entrenar, me cuido mucho y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? Qué no me hice... Me hice las lolas, me hice la panza, cada tanto me pongo bótox...", relató Romina. Y les advirtió a sus compañeros: "Tengo mucho carácter, pero soy muy amiguera y muy leal. Aunque a la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos".

Los memes y reacciones en las redes sociales por Romina Uhrig, la nueva Gran Hermano