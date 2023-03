El ninguneo de Romina de Gran Hermano que no le gustó a De Brito en LAM: "¿Ángel se llama?"

Romina Uhrig le concedió un móvil a LAM y expresó comentarios hacia Ángel De Brito que despertaron todo tipo de reacciones. Qué dijo la exparticipante de Gran Hermano sobre el conductor de América TV.

Romina Uhrig lanzó un comentario en referencia a Ángel De Brito que sorprendió a todos. La exparticipante de Gran Hermano, quien no fue a dar notas a LAM, el programa de espectáculos del conductor en América TV, brindó declaraciones en el móvil y su reacción despertó la polémica. "¿Ángel se llama, no?", expresó.

Romina fue la única participantes que quedó eliminada y no fue a LAM, situación que dejó un sinfín de reacciones en el mundo del espectáculo. Frente a los rumores de mala relación con Ángel De Brito, el móvil del programa la interceptó y le hizo unas preguntas al respecto. "Si me invitan voy", aseguró la exdiputada.

En ese momento, hizo una pregunta que al movilero lo descolocó por completo. "¿Ángel se llama? ¿Angelito es?", lanzó, mientras el periodista la interrumpió sorprendido y le contestó: "¿A Ángel De Brito no lo conocés?". Allí fue cuando trató de acordarse del conductor y describió sus rasgos, con el objetivo de intentar dar con quien se imaginaba.

"Es morochito, pelo negro, sus angelitas ¿o no? Sí, Ángel De Brito, si me invitás voy", cerró Romina, dando a entender que no conocía al periodista. Hace unos días, el conductor de América TV brindó detalles de la negativa de la exparticipante de Gran Hermano sobre concederle una entrevista a LAM: "Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. La gente de Telefe, a la que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla como todos. Incluso nos ofrecieron un horario para grabar un mano a mano si ella quisiera. Por ahí, no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo, pero tampoco, no hay ninguna posibilidad. Desconozco los motivos".

Alfa le hizo una inesperada propuesta a Romina en GH: "Final feliz"

Todos los participantes que pasaron por la actual edición de Gran Hermano regresaron a la casa más famosa del país para el casamiento simbólico de Marcos, Julieta y Nacho, y hubo una propuesta que sorprendió a todos. "Creo que, como todas las novelas, tenemos que brindar un final feliz", asombró Walter "Alfa" Santiago a Romina Uhrig, con quien estuvo enemistado durante el último tiempo de ambos en el reality de Telefe.

Faltan solo unos días para que termine la décima edición de Gran Hermano, con excelentes números de rating, y la producción del reality decidió festejarlo a lo grande. En la noche del viernes, la casa se vistió de gala con el casamiento triple entre los finalistas para el que reingresaron todos los que pasaron por la actual temporada del programa más visto de la televisión argentina.

Tras la divertida ceremonia y antes de que Gran Hermano les solicitara a los eliminados que se retiraran de la casa, Alfa le pidió la palabra a Santiago del Moro para hacer un anuncio. "De más está decir que durante cinco meses fuimos protagonistas de una novela increíble. Y todo el país, Uruguay, Chile y parte del mundo estuvo pendiente de esta nuestra novela", comenzó el sexagenario exparticipante, ante la sorpresa de los demás "hermanitos".

"Entonces creo que, como todas las novelas, tenemos que brindar un final feliz", continuó Alfa mientras sus excompañeros lo escuchaban con atención. Entonces, el vendedor de autos se acercó a Romina, se arrodillo y le mostró unas alianzas: "Y a pesar de muchos encontronazos, líos y problemas que hubo, vamos a terminar esta novela como todo el mundo quiere que termine. No te estoy cargando".