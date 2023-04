Ariel Ansaldo de Gran Hermano se cansó y realizó la denuncia menos pensada contra Telefe: "Así no puede"

Ariel Ansaldo estalló de furia luego de que Telefe se meta en una negociación con otros canales de televisión. El complicado momento del exparticipante de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo se encuentra en una situación complicada con Telefe luego de que intervenieran en una negociación importante. El exparticipante de Gran Hermano se cansó de la postura del canal y lanzó fuertes acusaciones por no dejarlo trabajar libremente en otros canales de televisión.

Tras el final de Gran Hermano que dio como ganador a Marcos Ginocchio, varios de los que participaron del popular reality consiguieron trabajo inmediatamente dada su exposición. Sin embargo, algunos otros no pudieron hacerlo y entre ellos está Ariel Ansaldo. De acuerdo a La Pavada de Diario Crónica, el parrillero está furioso con la producción.

Esto se debe a que lo convocaron para estar en el programa Cocineros Argentinos por la TV Pública y Redespiertos en TN Todo Noticias y no se lo permiten. Cabe recordar que todavía tiene contrato con Telefe por seis meses más, pero no cobra más un sueldo a través de la productora. De hecho, la misma entidad se queda con la mitad de todo lo que produzca hasta que finalice su vínculo contractual.

Sumado a eso, Ariel se buscó un jefe de prensa para poder hacer los movimientos pertinentes en el mundo de la televisión, pero según la información de La Pavada, no lo dejan y "así no puede seguir". De esta manera, el oriundo de Berazategui se encuentra en una tensa relación con Telefe, particularmente porque algunos exparticipantes de Gran Hermano sí pudieron desprenderse fácilmente del canal de las pelotas como Tomás Holder y Walter "Alfa", quienes fueron confirmados para el Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli por América TV.

Viralizaron el fogoso momento de Ariel de Gran Hermano con un asado

Ariel Ansaldo, el parrillero de Berazategui que participó en la última temporada de Gran Hermano (Telefe), fue protagonista de un video que recorrió Twitter y se ganó risas y burlas de los tuiteros ante el hombre que se disputó la cocina de la casa más famosa de la televisión con "Alfa" y Romina".

Un usuario de Tik Tok hizo viral una captura donde se puede ver a Ariel en plena acción como cocinero aunque el resultado de su famosa preparación no llegó al mejor puerto. Al parecer, "Big Ari" (apodo que se ganó por los tuiteros que siguieron Gran Hermano) hizo un encuentro con amigos y buscó deleitarlos con un asado -comida típica argentina que le valió dudosa reputación en el reality show- y sufrió un inesperado accidente con el fuego.

En el video que no tardó en convertirse en meme puede verse como la llama va creciendo al punto de tapar toda la carne. "Cuando Ariel de Gran Hermano te invita a un asado y male sal", dice el texto que acompaña el registro del desastre culinario. De forma inmediata los comentarios llegaron e inundaron la red social del pajarito: "Alfa tenés que ver esto", "Ariel al 9009 por las dudas"; "Me parte el alma, pobre Ariel"; "No me quemeee" y "En la casa le pasó lo mismo" fueron las ocurrencias más divertidas de los tuiteros.