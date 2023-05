Romina Uhrig confirmó la noticia más feliz: "Se viene"

Romina Uhrig anunció la noticia que todos sus fanáticos esperaban, tras su salida de la casa de Gran Hermano.

Romina Uhrig es una de las exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) que más fanáticos cosecho en su paso por Telefe y la última noticia que dio sobre su vida los puso muy contentos a todos. La exdiputada por el Frente de Todos y exfuncionara en el Municipio de Moreno, donde trabajo junto con su expareja el intendente Walter Festa, se mostró muy emocionada

Si bien muchos especulaban con un regreso de Uhrig a la política, Romina había dicho que ya no le interesaba ocupar cargos y que sus nuevos sueños estaban vinculados al mundo del espectáculo. Actualmente, trabaja como panelista en Editando Tele (Net TV) y participa en Escuela de Cocina (Canal 9), el programa conducido por Jimena Monteverde. Como los productores notaron la pasión que Uhrig tiene por la gastronomía, le ofrecieron un enorme desafío: conducir su propio programa de cocina.

"Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué? ¡La cocina de Romina!", les anunció Uhrig a sus fanáticos. La noticia generó furor entre los seguidores de la exdiputada, especialmente porque Romina demostró su pasión por la gastronomía durante su paso por la casa. Por lo pronto, se desconocen detalles sobre cómo será este programa y en qué canal se transmitirá, aunque según varios rumores, no será en Telefe.

Filtran que Romina Uhrig habría roto su contrato con Telefe

Antes de entrar a la casa más famosa del país, los participantes firmaron un contrato de exclusividad con Telefe que les prohíbe trabajar para otros canales al finalizar el reality. Sin embargo, muchos ex "hermanitos", como Coti Romero y Romina, se quejaron de que el canal no les ofrecía propuestas laborales. La joven correntina rompió su contrato y, según trascendió, Uhrig consideraba hacer lo mismo.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo 'Alfa', porque siente que no le están dando trabajo", contó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Y agregó que la exdiputada "no está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada y está buscando representante, alguien que la mueva un poco más, porque no está teniendo los resultados que esperaba”. En este contexto, se supo que Romina tendrá su programa de cocina, por lo que todo apunta a que será en otro canal que no es Telefe.