Se registraron 227 femicidios en 2024: cada 35 horas, una mujer es asesinada en Argentina

Mientras el presidente Milei vota en contra de erradicar la violencia, los femicidios siguen creciendo.

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 35 horas y se contabilizan un total de 197 asesinatos por la violencia machista en la Argentina durante los 11 meses del 2024 -entre el 1 de enero y el 30 de septiembre-. Además especificaron que hubo 28 en enero, 27 en febrero, 13 en marzo, 17 en abril, 23 en mayo, 18 en junio, 18 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre, 16 en octubre y 17 en noviembre; mientras que registraron una mayor cantidad en las provincias de Buenos Aires -incluida CABA- (96), Santa Fe (19), Córdoba (18), Chaco (13), Mendoza (12) y Misiones (8).

De estos femicidios, se conoció que en el 77% de los casos la víctima tenía algún tipo de vínculo con el agresor (46% era la pareja; 16% ex pareja, 6% familiar y 9% conocido). 205 fueron femicidios íntimos de mujeres, 15 vinculados de hombres y niños y 7 de mujeres y niñas. Del 23% restante no pueden darse certezas o datos ya que no fueron registrados y un 1% era desconocido. Además, hubo 289 intentos de femicidios (265 intentos de femicidios y 24 intentos de femicidios vinculados) y 8 transfemicidios o travesticidios.

Por otra parte, el informe del Observatorio señala que el 62,5% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 14,1% en la vía pública, el 5,3% en la casa del agresor y el 18,1% restante no tiene datos registrados. Además, un total de las 42 mujeres asesinadas de las 227 (es decir, el 19%) hicieron al menos una denuncia previa y otras 21 de ellas, tenían medidas judiciales o de protección en curso (el 9%) contra sus agresores.

A causa de la inoperancia y negligencia de la justicia, al menos 236 niños y niñas perdieron a sus madres -durante el mes de noviembre, fueron un total de 23-; mientras que ocho (8) de los femicidas pertenecen o formaron parte, en algún momento, de alguna fuerza de seguridad (7 policías y 3 militares). A su vez, hubo 8 transfemicidios. "Es importante volver a remarcar que este total se basa en lo que relevamos de los medios de comunicación, porque sabemos que en la realidad el total es mucho mayor", añaden en el informe. Dos casos fueron repetidamente mencionados en noviembre: Rita Pilar Almirón, mujer trans, asesinada por su pareja Carlos Romero, en Entre Ríos mientras que en Bahía Blanca se investiga el posible transfemicidio de la activista Rosario Sansone.

Del 1° de enero al 24 de noviembre, desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven detallaron cómo se dieron dichos asesinatos de mujeres. El 30% fue por medio de armas blancas, el 21,6% con arma de fuego, el 18,9% por asfixia, el 10,1% a golpes, el 7% fue quemada y de un 12,3% no hay datos registrados.

"En este contexto el gobierno de Milei fue el único en votar en contra de la Resolución de la Asamblea de la ONU para la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Mientras Milei rechaza nuestra agenda de derechos humanos, 22 niñas y adolescentes fueron asesinadas en el país", manifestaron desde el Observatorio. Al mismo tiempo, recordaron que durante el mes hubo dos femicidios de niñas de 8 años: Aralí Vivas, en Córdoba y Fabiana Sirino en Misiones; abusadas sexualmente y asesinadas por hombres cercanos o conocidos.

Desde Ahora que sí nos ven, también comenzaron a señalar la franja etaria de los agresores: de 21 a 40 años (96), de 41 a 60 años (53), más de 61 años (26) y de 16 a 20 años (5). Sobre los 47 femicidas restantes no tienen datos. Mientras que la franja etaria de las víctimas, las diferencias son más amplias: 104 víctimas tenían entre 21 y 40 años; 56, entre 41 a 60 años; 23, mayores de 61 años y 19 de entre 16 a 20 años. Suman de 0 a 12 años (14) y otras 7 sin datos registrados.

"Volvemos a denunciar que la precarización de la vida de las mujeres representa un grave condicionamiento para poder salir de las relaciones de violencia, y que el gobierno de Milei niega e incumple las leyes y tratados internacionales de prevención, sanción y erradicación de las violencias machistas, por tanto es cómplice y responsable de las mismas", sentenciaron.