Carmen Barbieri se la pudrió a Ángel de Brito: "Me cansé"

Carmen Barbieri se hartó de las declaraciones de Ángel de Brito en LAM sobre ella y le hizo una dura advertencia.

Carmen Barbieri se cansó de las actitudes de Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV) y le echó en cara todos los motivos por los que ya no quiere saber nada con su programa. En más de una ocasión, De Brito y las "angelitas" nombraron a la diva e incluso la criticaron. Por esta razón, la conductora tomó una firme decisión que parecería no tener vuelta atrás.

Cuanto sus compañeros de Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi y "Pampito", le preguntaron si veía el programa de Ángel, respondió: "No estoy viendo más LAM. No llego a tiempo. Me encanta LAM porque las chicas están picantes". Y agregó: "Por el momento no le voy a dar notas a LAM. Cada vez que me nombran, siempre alguien tiene algo que decir, una cara para poner o una música que poner. Soy mala palabra para LAM".

Además, la conductora se mostró bastante desconcertada por este cambio de actitud en De Brito, ya que antes parecían tener un buen vínculo. "Antes íbamos bárbaro, no sé qué pasó. Por el momento no los veo", añadió. Acto seguido, lanzó una acusación contra Berardi: "Incluso ella, que no me defiende como me tiene que defender... Pero me encanta el programa, lo hacen cada vez mejor y les va bárbaro".

"¿Estás siendo irónica?", le preguntó "Pampito". "No, yo lo veía, pero dejé de verlo porque estoy llegando tarde a casa... Cuando puedo lo veo. No estoy siendo irónica", aseguró la conductora. Sin embargo, deslizó una queja contra el programa: "Cuando hablan de mí siento que hablan de otra persona. No me conocen. Muchas cosas que dicen no son así. Pero está todo bien. ¡No estoy enojada, Ángel! Para él, toda la gente se enojó".

"No me enojé, pero digo que no voy a ir porque cada vez que digo algo es una crítica mala. Siempre está todo mal lo que digo, lo que hago... Me cansé. No estoy enojada, pero me canso de que esté todo mal. ¿No hago una buena?", concluyó. A pesar de que halagó al ciclo por el éxito que tiene en la pantalla chica, aseguró que ella no lo ve. "Es un programa que me está pegando. Y como no quiero enojarme, me cansé. No veo el programa y veo Netflix", cerró.

La extraña enfermedad que afecta a Carmen Barbieri

Recientemente, Carmen contó que sufre un trastorno de la piel desde hace años que ahora volvió a manifestarse. "Tengo otra vez el herpes zóster. Le dicen culebrilla", anunció la conductora. “Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron”, detalló.

A pesar de que explicó que no es nada grave, señaló que "hay que tratarlo a tiempo, porque sino empieza a avanzar". "La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias. Se me cayó el ojo. Fueron diez días de tratamiento, te tiene que ayudar alguien”, recordó Carmen. Además de ir al médico, confesó que también acudió a la medicina alternativa: “Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”, cerró.