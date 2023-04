La extraña enfermedad que afecta a Carmen Barbieri: "Hay que tratarlo a tiempo"

Carmen Barbieri contó que contrajo una llamativa enfermedad que sufrió años atrás: de qué se trata y cuál es el tratamiento que está haciendo.

Carmen Barbieri reveló la enfermedad que padece desde hace algunos días y que ya la había afectado años atrás. La diva contó en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, cuáles son los síntomas que tuvo y cómo es el tratamiento. Al contarles a sus compañeros Estefanía Berardi y "Pampito" cuántas pastillas está tomando por día, ambos panelistas la miraron perplejos.

Años atrás, Barbieri había contado que contrajo herpes zóster, una enfermedad en la piel causada por la reactivación del virus de la varicela. En aquel entonces, le había afectado a uno de sus ojos. Ahora, reveló que atraviesa este mis problema cutáneo nuevamente, ya que el virus se volvió a activar en su cuerpo. "Tengo otra vez el herpes zóster. Le dicen culebrilla", anunció.

“Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado?”, les mostró la conductora a sus compañeros, mientras se señalaba una zona enrojecida en su nuca. Cuando Berardi le preguntó cómo se dio cuenta de que lo tenía, Carmen explicó que empezó como una picazón.

“Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo, porque sino empieza a avanzar. Tengo un poquito de fiebre, me duele la garganta y el oído. No es grave, pero hay que tratarlo a tiempo", enfatizó. Y recordó aquella vez cuando le pasó lo mismo: "La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias. Se me cayó el ojo. Fueron diez días de tratamiento, te tiene que ayudar alguien”. Si bien remarcó que ir al médico es fundamental, también confesó que recurrió a métodos caseros. “Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”, cerró.

Carmen Barbieri denunció que su exmarido le robó 500 millones de dólares

Recientemente, Carmen contó en el programa que su exmarido, Santiago Bal, el padre de su hijo Federico Bal, le robó sus ahorros en dólares años atrás, cuando todavía seguían en pareja. Todo comenzó cuando Fátima Flórez denunció que su exmarido le robó 80 mil dólares. "¿80 mil dólares? Ay por favor... no es nada. Al lado de lo que me pasó a mi, es un chiste. Es para agradecer. ¿A vos, qué te parecerían 500.000 dólares? ¿Eh? Por favor... a mí me dejaron esos 500 mil dólares y una cartita que decía 'gastaste mucho en los viajes'. Reíte ahora, quejate ahora", comentó Barbieri.

"Ay, no, me descompongo...", comentó Estefi Berardi. Cuando "Pampito" le preguntó si al menos Santiago había usado ese dinero para comprarle algo, Carmen respondió que no y que se lo robó para invertir. "Compró un auto, un departamento, compró cosas...”, recordó. "¿Compró esas cosas para vos?", quiso saber el panelista. "No, pero invirtió", cerró la conductora.