Estefanía Berardi dejó expuesto a Ángel de Brito en vivo: "¡Me tiene harta!"

Estefanía Berardi frenó en seco a Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), programa en el que trabaja, luego de que criticara a Carmen Barbieri, su colega en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Resulta que Ángel acusó a Barbieri de no dejar de hablar a sus invitados cada vez que los lleva al programa. Carmen se tomó muy a mal este comentario y le dijo que la conductora era ella y que no debía darle indicaciones. De Brito comentó esta situación en LAM, pero Estefi defendió a su compañera.

"Hoy la hice calentar de vuelta a Carmen, porque no los dejaba hablar a los chicos. Y me contestó: 'Yo soy la conductora', a lo Flor de la V... Y 'yo hago lo que quiero'", contó Ángel. Berardi le explicó que Carmen estaba actuando y que no dice esas cosas de verdad, a lo que el conductor de LAM respondió que eso no era cierto.

"No, Carmen se enoja. ¡Entendelo de una vez! Carmen se enoja por todo, nada le viene bien a esa mujer", aseguró Ángel. "Bueno, ¡siempre lo mismo! ¡Me harta este tema! Todos los días lo mismo", explotó Estefanía. "Bueno, renunciá si te harta el tema. Allá está la puerta, andá y quedate en Mañanísima", le contestó De Brito. "Es así, Carmen se enoja. Es calentona. Carmen actúa, en Mañanísima es como una comedia...", insistió la panelista.

"Esa es tu fantasía", apuntó De Brito. "A ella le conviene pensar así porque cuando la boludea a ella cree que es un chiste", sumó Fernanda Iglesias, echándole todavía más leña al fuego. "A mí nunca me boludea. Nos morimos de la risa con Carmen... Piensen lo que quieran", concluyó Estefi.

El cruce entre Ángel de Brito y Carmen Barbieri

Todo comenzó cuando Barbieri invitó a Mañanísima a Samanta Casais, la exparticipante de MasterChef Celebrity. En un momento, De Brito señaló: "Samanta quiere cocinar, pero Carmen no para de hablar hace 40 minutos". Estefi Berardi le contó a Carmen lo que había dicho Ángel y Carmen se defendió: "Yo soy la conductora. ¿Vos querés que no hable? No hablo y listo, no hay conductor... Yo te explico, Ángel; esto no es un programa de cocina, esto es un magazine con cocina y con dos compañeros, tenemos información, actualidad, chusmerío...".

Y agregó, muy molesta: "¿Por qué tengo que darte tantas explicaciones? ¿Quién sos, Ángel de Brito? Es gracioso Ángel, es irónico, pero mejor no le contesto porque después soy tan irónica y me sacan por todos lados. Yo repito porque la señora en su casa se olvida".