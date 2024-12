Difunden el video de La China Suárez y Colapinto a los besos en un boliche

La China Suárez y Franco Colapinto son tendencia una vez más.

La China Suárez y Franco Colapinto volvieron a ser protagonista de un video viral en las redes sociales, en el que esta vez se los ve más acaramelados en un lugar público. La actriz y el piloto de Fórmula 1 vivieron una noche de aventuras en las calles de Madrid a mediados de noviembre pasado.

Semanas después de que se viralizaran imágenes de las celebridades caminando juntos por la capital española en una noche de sábado, se conoció un nuevo video que sería de la misma fecha, en el que se puede ver a La China Suárez y Colapinto en un boliche a los besos. Este nuevo material confirma las especulaciones sobre un romance entre el corredor y la artista.

Las celebridades se mostraron con tragos en sus manos, charlando entre risas y dándose besos. En el video se puede ver que después de ese contacto cercano entre ellos a nivel físico, ambos continuaron bailando al son de la canción que sonaba en la fiesta a la que había acudido. A pesar de que no se conoce la fecha exacta de este video, los medios especializados en espectáculos suponen que se trata de la misma noche en que ambos fueron vistos en la calle, por lo que habrían ido a comer juntos y después continuaron en un boliche.

Fuertes declaraciones de Yanina Latorre contra La China Suárez por su separación de Lauty Gram

"Blanquearon y algo pasó, ella hizo un posteo que decía 'no estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta', se ve que Lauty le mintió. Ella te cuenta todo esto en historias. Después vos lo contás y te meten juicio, te odian, te llama", comenzó su descargo la conductora de El Observador. Y siguió: "Chicas usen Whatsapp, usen Telegram, dense la cabeza contra la pared porque después cuando el notero las va a buscar te dicen 'quiero hablar de mi carrera y no de mi vida privada', entonces, ¿para qué mierda posteas eso? ¿Por qué no subís partes de la novela? Lauty Gram es otro pelotudo, pero se lo perdono porque tiene 20, la China Suárez tiene 3 pibes y tiene 30, pero subió 'soltero y sin apuro'. ¿Todo tiene que ser un comunicado? ¿Todos tienen 12 años? Es bien para el consultorio, ¿qué le pasa a esta gente? Me sacan de quicio".

La China Suárez

La palabra de Lola Latorre sobre lo que piensa de La China

"Hubiera sido distinta la situación si era Franco con otra mina famosa, a que sea con La China. La matan a La China por lo mismo que hace todo el mundo. La re banco, me encanta que se coj... a todo el país. Que haga lo que quiera porque es la mina más linda de Argentina", sostuvo Lola.

El duro posteo de La China Suárez sobre su estado sentimental

Hace menos de dos meses, la actriz de tiras como Casi Ángeles y ATAV posteó: "No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles para todas".