Se conoció qué es lo que más le gusta a Pablo Goycochea de Flor de la V, su esposa

Salió a la luz un detalle íntimo sobre la relación de Flor de la V y su marido. Qué es lo que más le gusta a Pablo Goycochea de su esposa.

Flor de la V es la conductora de Intrusos. Está al frente del magazine de América TV desde 2022 y logró imprimirle su sello. Sin embargo, en su vida privada, también tiene éxito: hace 12 años que está casada con Pablo Goycochea, con quien tiene dos hijos. Y en las últimas horas, se conoció cuál es uno de los detalles de la famosa que más le gustan a su marido.

Corría el año 2013 cuando, mediante una declaración que hizo en su ahora programa (Intrusos), Flor de la V expresó: "Ustedes saben de dónde vengo yo, me lo gané laburando. De repente empiezo a ganar plata y me fui a la mierda en un momento. Perdí esa cosa que tenía de cercanía con la gente, tanto Chanel. Siento que me desdibujé. No lo quería ver, pero (Marcelo) Polino me decía ‘estás muy Sex and the City’ y un día me di cuenta”.

De este modo, y según manifestó Radio Mitre en su sitio web, el perfume Chanel es el favorito de Flor de la V y es uno de los detalles que más le gustan a Pablo Goycochea de su esposa. Esta fragancia está entre 30mil y 60mil pesos, y es una de las más buscadas por las mujeres.

La conmovedora carta que Flor de la V le dejó a Silvina Luna: "No puede"

Florencia de la V tuvo un cálido gesto con Silvina Luna, quien se encuentra internada hace más de 20 días en el Hospital Italiano, en el área de terapia intensiva. La modelo está luchando por su vida y, aunque ya se despertó del coma farmacológico, sigue con asistencia respiratoria. La conductora de Intrusos (América TV) se solidarizó con Luna, le escribió una carta y se la llevó al hospital.

Al igual que muchas otras figuras de la industria de la televisión, Flor de la V se mostró muy conmovida con el delicado momento que atraviesa su amiga. Por esta razón, no se quiso quedar con las ganas de decirle unas palabras y conversar con su familia para demostrarles su apoyo.

"Al principio, la familia había decidió no dar a la prensa un parte médico, para mantener el bajo perfil. Después lo sintieron necesario por las especulaciones y las cosas que empezaron a trascender", comenzó Florencia. Y agregó que durante el fin de semana "se habló muchísimo, hubo muchas especulaciones y cadenas de oración" y que, por esta razón, decidió acercarse a saludar al hermano de Silvina.

"Yo sabía que no la iba a ver, porque una paciente que está en ese estado, uno no puede entrar a terapia intensiva, pero me acerqué porque quería sacarme las dudas, por la información que se decía, y quería abrazar al hermano. Silvina es una querida amiga desde hace muchos años. A mí me entristece completamente todo lo que está sucediendo", se lamentó.