Flor de la V humilló a un panelista de Intrusos al aire: "Cuando tengas tu programa lo vas a poder hacer"

La conductor de Intrusos le hizo un hiriente comentario a uno de sus compañeros. El fragmento de la discusión fue muy celebrado en Twitter.

Flor de la V es de armas tomar. Y una vez más lo dejó en claro este jueves durante la emisión de Intusos. La conductora no le tuvo compasión a un compañero en medio del debate que se desató por la entrevista que Aníbal Lotocki le concedió a Telenoche. El fragmento del incomodo momento causó furor en las redes.

Todo comenzó cuando en el programa de América TV analizaron el reportaje que Nelson Castro y Dominique Metzger le hicieron al médico que es juzgado por la denuncias que hicieron varios de sus pacientes por mala praxis. El tema volvió a estar en boca de todos por el delicado estado de salud de Silvina Luna, una de las personas que demandó al doctor por las consecuencias que le ocasionaron las intervenciones quirúrgicas que le realizó.

Antes de poner al aire fragmentos de la entrevista, Flor sostuvo: "Los protagonistas de la jornada de anoche fueron Nelson y Dominique, que fueron muy criticados". Pero rápidamente Pampito la contradijo: "Siempre el que hace la nota es criticado, la verdad es que consiguieron la nota y la hicieron impecable".

El comentario desató un tenso ida y vuelta entre varios de los integrantes del programa. "No, no consiguieron la nota", respondió enfática Flor y recibió el apoyo de Pablo Layús: "No, consiguieron. La ofrecieron ellos". En ese momento, intervino Maite Peñoñori para aclarar la situación, ya que su esposo fue el encargado de gestionar la entrevista del noticiero nocturno de El Trece.

"No, la ofreció Pablo. No inventes". "¡Nos ofrecieron la nota, Maite!", insistió Layús. "Nosotros no la quisimos hacer", remarcó Florencia. Luego, Maite completó su versión: "Pero la de Telenoche no fue ofrecida, te lo digo porque la sacó mi marido y llamó él para buscarlo". Entonces Layús contó que por qué la producción de Intrusos se negó a hablar con Lotocki. "Acá decidimos nosotros no hacer la nota, porque nosotros comprobamos con el tiempo que él aprovecha estas cosas para salir a hablar y después tiene más pacientes", remarcó.

Lo que nadie se esperaba fue la reacción de Pampito. "Para mí, en mi opinión, era la nota. Nosotros acá como programa decidimos no hacerla, pero para mí estaba buena la nota", afirmó el panelista y recibió un fulminante comentario de Flor de la V: "Cuando tengas tu programa, lo vas a hacer". "¡Claro! ¡Obvio!", expresó el panelista sorprendido. "Para mí, era extremadamente delicado, a mí me gustó la decisión que tomó la producción. Yo entiendo, pero hay ciertos límites que, particularmente, no quiero pasar", concluyó la conductora.

Intrusos cambia de horario

La renovación de la programación de América TV afectará a Intrusos. El histórico programa de la señal de Daniel Vila cambiará de horario muy pronto por el debut del Diario de Mañana. Las modificaciones estaban previstas para el pasado 26 de junio, pero hubo algunas inconvenientes y aún no hay certezas sobre cuando se implementarán.

Las modificaciones ya están definidas y hasta se anunciaron. De hecho, Pablo Layús, integrante del ciclo que conduce Florencia de la V lo compartió en su portal de noticias. "Con la llegada de Mariani Fabbiani al canal, cambiará la grilla habitual. A partir del lunes 26 de junio, Intrusos se transmitirá de 12:30 a 14:30. Por lo que el programa de Mariana irá a partir de las 14:30".

Sin embargo, el magazine de Fabbiani no vio la luz. Según reveló Jorge Rial, se debió a que las autoridades no quedaron conformes con el piloto y además no llegaron a terminar la escenografía. "Complicados los debut en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.