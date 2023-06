Internas en América: Tinelli cambió de horario a un histórico programa para poner a Mariana Fabbiani

Desde la llegada de Marcelo Tinelli a América TV la señal está experimentando algunos cambios y en uno de los últimos se vio perjudicado un histórico programa.

América TV sigue perdiendo figuras y afrontando fuertes cambios desde la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística: tras las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM, se conoció que un histórico programa cambiará de horario en la grilla para poner el nuevo magazine de Mariana Fabbiani. La reacción ante el desajuste en la programación y el inesperado adiós de una figura muy querida en el canal.

Los cambios en el canal perjudican a Intrusos, histórico magazine de espectáculos actualmente conducido por Florencia de la V, dado que en pocos días debuta el nuevo programa de Mariana Fabbiani, DDM. Por esta razón, el show de espectáculos se adelantará una hora y empezará a las 12.30 horas, situación que pone en jaque a una de las figuras más queridas del equipo.

Una vez que se hizo público este cambio, Héctor Rossi -el histórico locutor de Intrusos- anunció en sus redes sociales que dejaría el programa después de dos décadas de trabajo: “Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras”.

"Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en América TV. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo). Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañeros y menos a ustedes", cerró Héctor dando a entender que la variación de horarios contribuyó a su salida del programa.

Cómo estará conformado el equipo de Mariana Fabbiani en DDM

El panel que se filtró y que acompañaría a Mariana Fabbiani estaría formado por el politólogo Octavio Majul, el hijo de Luis Majul recibido de doctor en Ciencias Políticas del CONICET, la abogada Elba Marcovecchio (la esposa de Jorge Lanata), el periodista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, Octavio Frigerio y Pepe Ochoa. Se estima que el magazine arrancaría el próximo lunes 3 de julio a las 14.30 horas.