Aníbal Lotocki rompió el silencio tras las denuncias: qué dijo de Silvina Luna

El cirujano habló en los medios después de la noticia sobre la gravedad del caso de Silvina Luna. Aníbal Lotocki se mantuvo firme en su versión a pesar de la realidad que vive la actriz.

Aníbal Lotocki habló sobre la salud de Silvina Luna en medio de la internación en terapia intensiva de la conductora de televisión. El médico denunciado por varias modelos por inyectar material tóxico en los cuerpos de sus pacientes dio la cara y se defendió ante las acusaciones.

Silvina Luna fue la primera celebridad que denunció a Lotocki por mala praxis, luego se sumaron otras como Virginia Gallardo y Pamela Sosa. La modelo de 43 años se encuentra en cuidados intensivos debido a una complicación respiratoria producto de una bacteria que ingresó a su organismo, además de la insuficiencia renal con la que convive desde hace una década.

"Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico, lo aclaro a cada programa al que voy. Fue debatido en el juicio oral. Lo de Silvina Luna tiene muchísimos años de hablarse en la televisión y de repetirse en los medios, pero en el 2016 el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que le realicé no tiene nexo causal con su enfermedad renal", comenzó su descargo el médico en diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger en El Trece. Y agregó: "De hecho, fue un estudio que se hicieron con varios nefrólogos que se encontraron varios pacientes que estaban inyectados con diferentes productos, se mandó el caso de Silvina Luna que fue estudiado en la Universidad de California y refutaron esta teoría de que podía ser el polimetilmetacrilato (PMMA) el causante".

Lotocki basa parte de su defensa en que él le informa a sus pacientes de qué consta la intervención y que ellos firman un consentimiento antes de la ejecución. "Que alguien diga que no conoce o que no sabía… esto fue descartado en el debate oral. Nadie engañó a nadie. Ella sabía perfectamente lo que se iba a poner. Un mes y medio después vino a ponerse más porque creía que no era suficiente. Se puso dos veces. Después tuvo una tercera cirugía porque decidió que era mucho volumen y se quiso sacar volumen de los glúteos. Le sacamos grasa", añadió el profesional de la salud.

La angustia de Flor de la V por Silvina Luna

La conductora de Intrusos habló directo a su público respecto de su angustia por la situación de salud de Silvina Luna, cercana amiga suya con quien compartió varios trabajos. "Tengo a una querida amiga que está pasando un momento muy grave de salud. Me va a costar muchísimo hacer este programa, ya se los voy adelantando. Con Silvina Luna empezamos juntas, hace mucho con Gerardo Sofovich, queriendo triunfar, que nos vaya bien en la vida", pronunció con la voz entrecortada Florencia de la V. Y sumó: "Hicimos muchísimos éxitos, cantidades de obras en muchísimos teatros. Hemos pasado momentos increíbles, hemos llorado, y a mí me afecta muchísimo lo que está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece".

"Uno, quizás la veía como una mujer hermosa, con un físico despampanante y podía pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor. Estamos pidiendo por su salud. Si vos creés en algo, prendé una velita para Silvina Luna que está en un estado extremadamente delicado", concluyó la actriz y presentadora de televisión. Acto seguido, Florencia hizo alusión a la reflexión que le generó esta noticia e hizo hincapié en que lo más importantes de la vida es valorar los momentos más simples y agradecer la salud.