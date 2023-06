Histórica figura de Intrusos pega el portazo y se va de América TV: "No existe"

Una figura que está desde hace más de una década en el ciclo fundado por Jorge Rial se retira de América TV.

Una figura histórica de Intrusos contó en sus redes sociales que se va del ciclo que lo llevó a la fama televisiva. Se trata de un comunicador que forma parte del equipo conducido por Flor de la V en Intrusos desde hace más de una década y su inminente salida sorprendió a todos con su decisión.

"Ellos son parte fundamental de Intrusos y otra banda que está en el control. Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras", comenzó su descargo el locutor Héctor Rossi, miembro de Intrusos desde 2005 hasta 2016, con un regreso al programa el año pasado tras la asunción de Florencia de la V como conductora.

Rossi contó que los cambios de horarios dificultaron su día a día y que le cuesta poder cumplir al 100 por ese motivo y que no quiere fallarse a sí mismo. "Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en America. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)”, agregó en su descargo vpia Twitter.

El locutor aseguró que seguirá al frente de La Noche Paranormal, su ciclo de medianoche que lleva adelante desde hace años en la radio Pop 101.5, y con Trasnoche 26, en Canal 26. "Además se vienen los cursos, el libro, más contenidos del #ManoaMano para YouTube y un viaje postergado hace mucho. En estos días subiré un video para contarles todo con mas detalles. ¡Vamos por más!", concluyó.

Nuevas propuestas para Héctor Rossi tras su noticia

"Inesperadamente al comunicar la decisión de no poder seguir en Intrusos por el cambio de horario he recibido un par de propuestas (también inesperadas). En estos días les cuento si alguna avanza porque de todos modos, quiero dormir un poquitín más de lo que estoy durmiendo", escribió Rossi en uno de sus más recientes tweets.