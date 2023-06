El repudiable comentario de Lotocki tras la internación de Silvina Luna: “No voy a pedirle perdón"

El cirujano que operó a la actriz y modelo, que se encuentra en terapia intensiva, aseguró que utilizó un "producto permitido" y lanzó:"Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico".

Luego de que la actriz y modelo Silvina Luna ingresara a terapia intensiva, el médico Aníbal Lotocki, que la operó hace doce años, rompió el silencio y se negó a pedir perdón, asegurando que el producto que utilizó estaba "permitido".

“¿Perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido sí estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto”, declaró en una entrevista en Canal 13.

Doce años atrás, Lotocki le inyectó metacrilato a Luna y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda. Actualmente, la modelo está en terapia intensiva con respirador artificial y se teme por su vida. Según sostuvo el cirujano, nunca le ocultó a su paciente el producto que le iba a inyectar, ya que "estaba en el consentimiento informado", en el que se precisó "que puede producir enfermedades aunque no puntualmente cáncer"

"Yo sí constaté en mi consentimiento que puede producir tejidos patológicos. Nadie engañó a nadie acá", señaló, para luego agregar que el "metacrilato es un producto que está aprobado por la ANMAT, tiene un testeo clínico que determina que no produce ninguna enfermedad".

Al inicio de la entrevista, Lotocki aclaró que no es "cirujano plástico”, sino solo cirujano luego agregar que Luna es su "única paciente que tiene insuficiencia renal”.

Sobre la situación de Luna, expresó: “Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”.

También afirmó que es inocente pese a haber sido condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión, tras una denuncia realizada por Luna y otras famosas damnificadas.

“Es cierto que hay una condena, yo nunca lo he negado. Pero aclaro: en la condena no encontraron nexo causal con una enfermedad como la insuficiencia renal. La ley dice que soy inocente hasta que se compruebe lo contrario, la condena no está firme”, indicó.

Y agregó: “La condena es por un efecto colateral del producto. No tengo que pedir perdón por usar un producto permitido. Si hubiese usado un producto prohibido pediría miles de perdones y estaría bien condenado. Si ella cree que el culpable es el producto, debería hacerle un juicio al Estado que lo permite. No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué”.

Lotocki reveló que su "señora tiene puesto el mismo producto que le puse a Silvina Luna y no tiene ningún problema", a la vez que recordó que "antes" se usaba "grasa sola y el problema era que se reabsorbía y a los pocos meses desaparecía". Y siguió: "También se colocaban prótesis. Pero este era el procedimiento más simple, se mezclaba la grasa con el metacrilato”.

En ese marco, denunció que su ex pareja, la bailarina Pamela Sosa, "hizo una jugadita para hacerme una denuncia" para. "entrar a Bailando por un sueño". "Alguien la ayudó a truchar análisis para decir que era diabética por el uso de metacrilato. Y ella no me pide perdón por eso”, denunció.