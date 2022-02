La experiencia de Virginia Gallardo con Aníbal Lotocki: "Daño emocional"

La celebridad reveló el motivo por el que decidió no demandar penalmente a Aníbal Lotocki tras su intervención.

Virginia Gallardo se expresó tras la reciente condena a Aníbal Lotocki por mala praxis y reveló por qué decidió no denunciarlo, ya que también ha tenido malas experiencias tras las intervenciones realizadas por el médico en su cuerpo. Una periodista dialogó con la bailarina y reveló detalles desconocidos sobre lo que Virginia ha atravesado en estos años.

"Yo le pregunté a Virginia Gallardo si, más allá de la sentencia de 4 años de prisión y los 5 años sin ejercer, si ellas tenían una compensación económica", enunció Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, tras haber hablado con Gallardo. "Ella me contestó que ella no accionó contra él como las otras cuatro chicas".

Berardi reveló que Gallardo priorizó su salud mental y decidió no atravesar los procesos revictimizantes a los que la Justicia la iba a empujar si iniciaba acciones legales contra el médico. "Me contestó: ‘Lo intenté en dos oportunidades, pero es someterse a pericias, estudios, juicio y dinero. Es mucho el daño emocional para esto. Para nada. Hasta podían no condenarlo. Hace ocho años están intentando algo las víctimas, y preferí acompañarlas desde el lugar que me toca hoy’", soltó la panelista.

El enojo de Gabriela Trenchi, víctima de Aníbal Lotocki

"Yo inicié la causa y vengo luchando desde el 7 de agosto de 2015. Ayer estuve shockeada. Acá hay una persona que me arruinó la vida", comenzó su descargo la modelo Gabriela Trenchi, sobre cuánto la marcó en su vida la mala praxis ejercida por Lotocki. "No entiendo la decisión del señor juez, yo estoy esperando el escrito donde explique su resolución porque hay muchas cosas que no me cierran", soltó en Nosotros a la Mañana, luego de que Carlos Monti explicara las razones por las que el médico aún no fue detenido: "Como no está la condena firme porque fue en primera instancia ahora viene el momento de las apelaciones. Habrá que ver si la cámara corrobora y deja firme esta sentencia".

Trenchi continuó con su descargo cargado de indignación y aseguró que le cuesta entender algunos procederes de la Justicia. "Primero, que lo absuelvan por estafa. No sé cómo se llama cuando alguien te coloca algo en el cuerpo que vos no pedís, si es estafa, abuso o qué. O no sé si lo absolvió para quitar años y achicar la pena", soltó y cerró: "Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo".