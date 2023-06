Rial contó la verdad sobre la gestión de Tinelli en América: "No aparece"

El periodista de C5N ventiló todos los problemas que enfrenta el flamante gerente artístico de América TV.

Marcelo Tinelli llegó con bombos y platillos a América TV. Además de desembarcar con ShowMatch y el esperado Bailando por un Sueño en el canal, el empresario también se hizo cago de la gerencia artística de la señal. Sin embargo, según reveló Jorge Rial, el "Cabezón" de Bolivar hasta el momento tiene más fracasos que éxitos.

El histórico conductor de Intrusos comenzó a trabajar en C5N el año pasado y no se fue en buenos términos con Daniel Vila: el periodista denunció al empresario por amenazas. Y además no es la primera vez que apunta contra Tinelli. "¿El primer fracaso de la nueva gestión?", soltó Jorge Rial en su cuenta de Twitter en una clara alusión a Marcelo Tinelli y su nuevo puesto laboral. El periodista citó un tweet que informaba que las únicas señales a las que les ganaba en rating en ese momento Polémica eran la Televisión Pública y NET TV.

Jorge volvió a dispara munición gruesa contra el expresidente de San Lorenzo. En la publicación el conductor de Argenzuela reveló los por menores del atraso del debut del Diario de Mañana, previsto inicialmente para este lunes. "Complicados los debut en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía", explicó.

Luego, Rial dio detalles sobre los problemas que tiene Tinelli para el inicio del Bailando 2033, que hasta ahora debutaría la primera semana de Julio, y compartió detalles sobre las negociaciones para conseguir estudio. "Lo de @cuervotinelli es peor. No tiene estudio. Caídos los de Canal 9 fue por Cuyo, en Martinez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirtha en America", indicó.

"A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no porque tienen la mala costumbre de volar", sostuvo y cerró con un palito: "Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. Ampliaremos!!!!".

Vale recordar que el dueño de LaFlia tenía casi cerrado un acuerdo con las autoridades de El Nueve para grabar en los estudios que el canal no utiliza. Pero además del rechazo de los empleados de la señal del Grupo Octubre, como Beto Casella, el trato se cayó a último momento. A eso hay que sumarle la deuda que el empresario acarrea por dar cheques sin fondos.

Lourdes Sánchez se quebró y apuntó contra Marcelo Tinelli

Lourdes Sánchez volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli y se encendieron ventiló las internas del Bailando por un sueño 2023. La bailarina será una de las participantes de la competencia y durante su visita a LAM apuntó contra la producción del show.

El Bailando todavía no tiene fecha de inicio cerrada, pero ya estalló el primer escándalo. La disputa tiene un antecedentes, pues hace algunas semana Lourdes y Marcelo tuvieron un fuerte cruce hace algunas semanas. En esta oportunidad, la mediática que es pareja del productor "El Chato" Prada se descargó en el programa conducido por Ángel De Brito.

"Estoy muy dolida. Yo siempre estoy. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta ir de segunda opción. Y estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas y lo doy todo", dijo. Es que Sánchez le habían informado quienes formarían parte de su equipo, pero con el correr de las horas se enteró que su bailarín y su coach iban a estar con Flor Vigna.

"Es más, a mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta de este programa. Yo cuido este formato y este programa que me dio todo, porque una cosa no quita lo otro, y me sentí dolida", sostuvo. Y responsabilizó directamente a la producción de Tinelli: "La saco totalmente a Flor de esto porque no tiene nada que ver".