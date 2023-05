Preocupación en América TV: se bajó una figura antes de empezar su programa

Una de las grandes apuestas de América TV para el año todavía no comenzó y ya empezó a sufrir: una de sus figuras confirmó su baja.

América TV avanza en una serie de fuertes apuestas en su programación tras el desembarco de Marcelo Tinelli como gerente artístico, pero en las últimas horas una de las figuras que aseguraban que estaba cerca de firmar confirmó que no será parte de uno de los programas que debutarán dentro de muy poco en la pantalla del Grupo América. "Ya estábamos en el ida y vuelta de la cuestión salarial, pero al final me bajé del proyecto", aseguró la periodista, revelando que estuvo muy cerca de sumarse al nuevo ciclo de América TV.

Mariana Fabbiani llegará muy pronto a la señal de Daniel Vila con El Diario de Mariana, un programa que ya supo hacer en El Trece con cierto éxito, siempre de la mano de Mandarina, la productora de su esposo Mariano Chihade. Pese a que todavía no empezó, la conductora ya está sufriendo por la baja de una figura que se iba a sumar al ciclo.

Es que Marina Calabró confirmó que a pesar de que estuvo cerca de incorporarse, finalmente no lo hará. "Aunque Laura Ubfal diga que ya firmé y que estoy adentro del equipo, lamentablemente no voy a estar", comenzó explicando la periodista en una entrevista con Mañanísima (Ciudad Magazine), filosa contra su colega, que aseguró que Calabró se incorporaría a El Diario de Mariana.

En ese sentido, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) remarcó que lamentaba no poder sumarse al ciclo porque trabajar en la productora de Chihade siempre había sido un "placer" para ella. "En Mandarina trabajé con mucha comodidad y me sentí muy bien tratada, pero les pedí disculpas, les agradecí el ofrecimiento pero les dije que no, definitivamente", sumó.

"Es verdad que estuvimos muy cerca y que las conversaciones estaban avanzadas, e incluso que ya estábamos en el ida y vuelta de la cuestión salarial, pero al final me bajé del proyecto", detalló Calabró. Además, la periodista también reveló los motivos que la llevaron a tomar esta fuerte decisión.

Los motivos de Marina Calabró para no sumarse al programa de Mariana Fabbiani

En el último tiempo, Marina Calabró recibió un fuerte espaldarazo en LN+, donde coconduce un informativo con Luis Majul y Débora Pláger. "Tengo que defender también el lugar que logré en LN+, donde también soy la principal columnista de Leuco en un programa de política profunda", explicó la periodista, que también es la columnista de espectáculos de Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

Por último, Calabró explicó un importante motivo por la que rechazó ser parte del Diario de Mariana: "Además, convengamos que ya no soy aquella joven de mis inicios. Ahora ya tengo 50 y también hay que cuidar la salud, no puedo llenarme de tantos trabajos como por ahí hacía antes. Necesito descansar también".