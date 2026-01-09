No es Shein ni Temu: así es Hacoo, la nueva plataforma china de ventas

Hacoo empezó a ganar protagonismo en el comercio electrónico internacional y ya impacta en Argentina.

Un nuevo marketplace chino empezó a ganar protagonismo en el comercio electrónico internacional y ya impacta en Argentina, sobre todo en el segmento de la moda low cost. Se trata de Hacoo, una plataforma que en pocos meses logró meterse en la conversación digital y competir por atención con nombres consolidados como AliExpress, Shein y Temu, gracias a precios bajos y una fuerte presencia en redes sociales.

Aunque todavía no es masiva, Hacoo creció rápido en visibilidad, impulsada principalmente por TikTok. Videos de compras, recomendaciones y enlaces directos a productos generaron curiosidad entre usuarios argentinos, especialmente por la oferta de indumentaria y calzado a valores muy por debajo de los habituales. Este combo despertó interés, pero también dudas sobre el funcionamiento y la procedencia de los productos.

Qué es Hacoo y cómo funciona el marketplace

Hacoo opera como un marketplace de intermediación: no vende productos propios, sino que conecta a vendedores con compradores, gestiona la plataforma digital, los pagos y parte de la logística. El catálogo incluye ropa, zapatillas, accesorios, cosméticos y artículos para el hogar, con foco en compras de bajo costo.

La app está disponible para Android e iOS, además de su versión web. Si bien declara sede en Irlanda, gran parte de su red de vendedores y operación está vinculada a Asia, como ocurre con otros actores del e-commerce transfronterizo.

Los motivos de su explosión

Relanzamiento

Uno de los puntos clave del despegue de Hacoo es su relanzamiento en 2024. La plataforma heredó la infraestructura y la base de usuarios de SaraSmart, un sitio conocido por comercializar productos inspirados en marcas internacionales. Esto le permitió escalar más rápido que otros marketplaces nuevos y ajustar su estrategia de comunicación a las dinámicas actuales.

TikTok como motor de viralización

Además, la estrategia de Hacoo se apoya fuerte en TikTok y en el contenido generado por usuarios. Allí circulan videos que muestran compras de zapatillas, ropa y accesorios asociados a marcas conocidas, a precios llamativamente bajos. Los productos no suelen aparecer en búsquedas directas: se accede a ellos mediante links compartidos en redes o grupos de Telegram.

Marcas conocidas y dudas sobre autenticidad

La presencia de artículos vinculados a marcas como Adidas o The North Face generó cuestionamientos sobre la autenticidad. Desde Hacoo aseguran estar comprometidos con la propiedad intelectual, pero al tratarse de un marketplace, la responsabilidad recae en cada vendedor. Es un punto clave a considerar antes de comprar.

Hacoo en Argentina: oportunidad y cautela

En un contexto donde el consumo low cost crece, Hacoo suma una nueva alternativa para los argentinos que compran en el exterior. Sin embargo, conviene tener en cuenta tiempos de envío, límites de importación, impuestos y políticas de devolución, factores decisivos para la experiencia final.

Con su irrupción, Hacoo ya empezó a mover el tablero del e-commerce internacional. Resta ver si logra consolidarse y sostener su crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.