Comprar en Shein puede costar menos con un método a la hora de pagar en dólares.

Comprar en plataformas internacionales como Shein o Amazon desde Argentina suele ser un dolor de cabeza por los costos extra que aparecen al momento de pagar en dólares. Sin embargo, una fintech local propone un esquema innovador que elimina el sobreprecio habitual y simplifica todo el proceso para los usuarios que buscan mejores precios en las aplicaciones de comercio electrónico.

Esta empresa argentina llamada Fiwind permite a sus clientes transferir pesos y activar rendimientos a una tasa del 32% anual, la más alta del país, mientras mantienen el dinero disponible para pagar consumos en moneda extranjera sin sufrir la clásica conversión a pesos ni la percepción del 30% que suele aplicarse en concepto de Ganancias y Bienes Personales.

Durante años, quienes pagaron en dólares con tarjetas argentinas enfrentaron recargos impositivos y procesos engorrosos, como el stop debit para evitar cobros automáticos y la necesidad de pagos manuales. Esto no solo resultaba confuso, sino que además el dinero quedaba inmovilizado y sin rendimientos hasta el momento del pago. Fiwind detectó esta dificultad cotidiana que afecta tanto a viajeros como a quienes consumen servicios digitales o compran en el exterior, y creó una solución que integra ahorro, inversión y consumo en una sola experiencia más simple y transparente.

Al transferir pesos a Fiwind y activar los rendimientos desde la app, el dinero comienza a generar intereses de forma automática y diaria, sin plazos mínimos ni bloqueos. Así, el saldo sigue rindiendo hasta que se utiliza para pagar en dólares, sin necesidad de desarmar inversiones o resignar ganancias acumuladas. En palabras de Bruno Perona, Director General de Fiwind: “Detectamos que millones de personas pagan en dólares de una forma ineficiente, con recargos que no siempre entienden y con su dinero perdiendo valor mientras tanto. Esta iniciativa nace para ordenar esa experiencia: que los pesos rindan, que los pagos sean en dólares y que el usuario tenga claridad y control en todo el proceso”.

Una fintech argentina propone una maniobra que elimina recargos a la compra en dólares con tarjeta.

El truco de la app Fiwind para comprar por Shein y gastar menos dólares

El sistema funciona de manera clara: las compras realizadas en el exterior se procesan directamente en dólares, sin conversión a pesos ni aplicación de la percepción del 30%. Solo se cobra un cargo operativo fijo del 1,5% para cubrir el procesamiento internacional. Por ejemplo, un gasto de 100 USD se debita como 101,50 USD, sin sorpresas ni ajustes impositivos posteriores. Este cambio no solo simplifica la experiencia, sino que también impacta positivamente en el bolsillo de los usuarios.

Además, Fiwind amplía el acceso a este tipo de pagos a personas que no tienen tarjeta de crédito tradicional, ofreciéndoles una tarjeta virtual para realizar compras internacionales o abonar servicios en el exterior de forma sencilla y segura, sin depender del sistema bancario clásico ni de requisitos habituales.