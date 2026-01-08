LEGO cambia para siempre: cómo son los Smart Bricks, sus nuevos bloques inteligentes

LEGO, conocido mundialmente por sus bloques de construcción clásicos, dio un salto tecnológico al presentar los Smart Bricks, su mayor innovación en décadas. Estos nuevos bloques inteligentes incorporan sensores, conectividad y capacidades interactivas que transforman las construcciones estáticas en modelos que pueden detectar, responder y comunicarse con otros elementos o apps compatibles.

La idea es llevar la experiencia LEGO más allá del juego físico tradicional, integrando tecnología sin perder la creatividad y la simplicidad que caracterizan a la marca.

Qué son los Smart Bricks

Los Smart Bricks son bloques LEGO diseñados con componentes electrónicos integrados —como sensores de movimiento, de luz o de proximidad— que permiten a la construcción reaccionar a estímulos del entorno. A diferencia de los LEGO tradicionales, que dependen únicamente de la imaginación y la habilidad manual, estos bloques introducen interactividad y comportamiento dinámico en las creaciones.

Este concepto acerca a LEGO a experiencias similares a la robótica educativa, pero manteniendo el enfoque en la construcción lúdica y creativa.

Cómo funcionan

Los Smart Bricks incluyen distintos tipos de sensores y módulos, como:

Sensores de movimiento que detectan actividad alrededor de la construcción.

Sensores de luz que permiten respuestas a cambios de iluminación.

Módulos interactivos que pueden conectarse entre sí o con dispositivos externos vía Bluetooth o una app específica.

Estas funciones permiten que las construcciones realicen acciones como encender luces, emitir sonidos, responder a gestos o integrarse con contenido digital en una pantalla.

Ejemplos de uso

Una ciudad LEGO que enciende sus luces cuando detecta movimiento cerca .

Un animal construido que reacciona al acercamiento de la mano .

Un vehículo que cambia de ruta al recibir órdenes desde una app.

Estas posibilidades abren la puerta a proyectos educativos, juegos interactivos y construcciones que combinan el mundo físico con el digital.

Por qué es un cambio importante

Hasta ahora, LEGO había explorado la robótica con líneas como LEGO Mindstorms o LEGO Spike, pero siempre en kits específicos orientados a la educación o a usuarios con interés en programación. Los Smart Bricks, en cambio, se integran directamente en el sistema de bloques estándar, lo que significa que cualquier construcción puede volverse inteligente sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Esto podría atraer tanto a los fanáticos tradicionales de LEGO como a nuevos públicos interesados en experiencias tecnológicas y educativas.

¿Cuándo llegan y qué esperar?

LEGO aún no ha detallado fechas de lanzamiento ni precios oficiales para los Smart Bricks, pero se espera que la marca ofrezca kits compatibles con piezas tradicionales y herramientas de software —como una app móvil— para controlar y programar las respuestas de los sensores.

La apuesta por los Smart Bricks representa un movimiento estratégico para mantener la relevancia en un mercado donde los juguetes combinan cada vez más físico y digital, sin perder el valor de la construcción manual.