El LG KP570, conocido como "Free Touch" o "Cookie", fue un teléfono táctil de gama media con pantalla de 3″ y diseño candybar que se lanzó internacionalmente a fines de 2008. Llegó a mercados latinoamericanos en 2009. En este marco, la Inteligencia artificial ChatGPT reveló cómo sería el modelo 2026 “Industria Argentina”, con imágenes generadas en tiempo real. Además, precisó todos los detalles técnicos de su producción.

"En Argentina se presentó con una fuerte campaña local como un celular sencillo, táctil y accesible, pensado para consumidores jóvenes y usuarios que querían un dispositivo intuitivo sin precio premium", mencionó la famosa IA y agregó: "El dispositivo llegó a competir con otros touch de la época, como el Nokia 5800, destacándose por su precio competitivo y su ligereza (~89 g)".

Del mismo modo, el chatbot de Open AI enumeró distintos puntos claves del dispositivo: "Formó parte de la creación de la serie Cookie de LG, que luego se expandió con múltiples modelos de diseño y color destinados a distintos públicos locales. A nivel global el KP570 fue un éxito de ventas para LG, superando los 10 millones de unidades alrededor del mundo con variaciones regionales".

"En Argentina se lo recordará como uno de los primeros celulares táctiles económicos del mercado, que introdujo a muchos usuarios a la experiencia touch antes de la masificación de los smartphones. El LG KP570 (Cookie / Free Touch) tenía pantalla resistiva, no capacitiva. Por eso venía con un stylus plástico (lápiz táctil) que se guardaba en un orificio lateral del equipo", completó ChatGPT y detalló que el celular permitía:

Mayor precisión para escribir mensajes

Navegar menús pequeños

Usar juegos y apps táctiles de la época

Así sería el LG KP570 modelo 2026 "Argentina Edition", según la IA

Por otra parte, la Inteligencia artificial planteó que si en 2026 LG decidiera relanzar el celular KP570 y fabricarlo en Tierra del Fuego, con proveedores locales, este sería "un perfil plausible mezclando diseño clásico, tecnología actual y manufactura nacional". A continuación señalamos todas las características técnicas que reveló el asistente virtual.

Diseño y fabricación local

Diseño moderno con guiños retro: pantalla táctil amplia con bordes delgados, pero manteniendo proporciones ergonómicas similares al KP570 original.

pantalla táctil amplia con bordes delgados, pero manteniendo proporciones ergonómicas similares al KP570 original. Materiales sostenibles de producción local: plásticos reciclados o aluminio liviano fabricados o ensamblados en Argentina.

plásticos reciclados o aluminio liviano fabricados o ensamblados en Argentina. Servicio postventa y repuestos accesibles en todo el país, favoreciendo la economía local de reparación.

Así es el celular LG KP570 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial ChatGPT.

Especificaciones técnicas (2026)

Pantalla: 6″ AMOLED Full HD+ (con modo clásico inspirado en el 3″ original)

6″ AMOLED Full HD+ (con modo clásico inspirado en el 3″ original) Procesador: Chip económico 5G (localizado en Argentina)

Chip económico 5G (localizado en Argentina) Redes: 4G/LTE y 5G compatibles

4G/LTE y 5G compatibles Sistema operativo: Android Go o un sabor simplificado adaptado localmente

Android Go o un sabor simplificado adaptado localmente Cámaras: Trasera principal 50 MP + Ultra wide; frontal 16 MP

Trasera principal 50 MP + Ultra wide; frontal 16 MP Batería: 4000 mAh con carga rápida local

4000 mAh con carga rápida local Memoria: 6–8 GB RAM / 128–256 GB almacenamiento

6–8 GB RAM / 128–256 GB almacenamiento Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC para pagos

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC para pagos Extras: Audio estéreo, lector de huellas, resistencia IP52

Audio estéreo, lector de huellas, resistencia IP52 Precio objetivo: Gama media accesible con subsidios de fabricación local

Finalmente, la IA consideró que este celular vendría con "Stylus digital pasivo incluido (inspirado en el original)", junto a un "compartimento lateral, homenaje al diseño 2009". Luego apuntó "funciones modernas" como "Notas rápidas", "Dibujo simple" y "Firma digital". "Ideal para usuarios nostálgicos o adultos mayores", cerró ChatGPT.