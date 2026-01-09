"Los caminos de Perón": la escapada para recorrer durante los cuatro días del feriado de Carnaval.

Para quienes están pensando en una escapada durante el feriado de Carnaval, "Los caminos de Perón" se convirtió en uno de los paseos más atractivos de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un recorrido a cargo del Gobierno de PBA, que dura cuatro días, lo mismo que el fin de semana más importante de febrero. Perfecto para ir en familia, este paseo invita a vivir una experiencia donde la historia y el peronismo son los protagonistas, juntos a los paisajes de la provincia.

"Un viaje que combina la naturaleza de los bosques, la originalidad de una aldea medieval y la historia viva de la política argentina, centrada en el movimiento peronista, con Juan Domingo Perón como líder nacional. Este circuito por Ezeiza, La Matanza y San Vicente, invita a descubrir una faceta poco conocida del área metropolitana bonaerense, fusionando paisajes campestres, tradiciones y una rica herencia cultural en cada parada", comparten desde el sitio web de Turismo de la Pronvincia de Buenos Aires.

Uno por uno, los cuatro días de "Los caminos de Perón": cómo es el recorrido

"Los caminos de Perón" es un paseo que consta de cuatro días, divididos entre Ezeiza, La Matanza y San Vicente. A lo largo de los mismos se puede disfrutar de la historia que hace del peronismo uno de los movimientos políticos, sociales y culturales más grandes de la Argentina y la región. A continuación te compartimos qué vas a poder hacer en cada uno de "los caminos de Perón", según la página de turismo de la Provincia de Buenos Aires.

En San Vicente se encuentra la quinta en la que vivía Perón junto a Evita.

Día 1: el punto de encuentro es Ezeiza y Canning

Sobre el primer día, relatan desde PBA: "El recorrido comienza en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), punto de partida hacia el alojamiento en el mismo partido. La reconocida terminal aérea lleva su nombre en honor a Juan Pistarini, ingeniero militar y político argentino, que se desempeñó como Ministro de Obras Públicas entre 1946 y 1952, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón. El trabajo impulsado por Pistarini fue clave en el desarrollo económico y la expansión de la infraestructura a gran escala de la Argentina. Entre sus obras más notables se destaca el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la autopista que lo conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La construcción de esta terminal aérea, concebida para conectar a la Argentina con el mundo, fue un hito en el desarrollo de la aviación nacional y sudamericana y reflejó la visión de modernización que Pistarini promovió durante su gestión.

"En Ezeiza, uno de sus atractivos destacado son sus extensos bosques, con variedad de especies de árboles traídos de Europa, sobresaliendo pinos, eucaliptos y paraísos, pequeños cursos de agua, juegos recreativos, fogones, parrillas, piletas y canchas deportivas. En la localidad de Canning se puede disfrutar de sus tiendas a cielo abierto y su variada oferta gastronómica que delinean un paseo diferente", cierran.

Día 2: un día de campo peronista

El día 2 tiene lugar en "las estancias de la zona ofrecen una auténtica experiencia rural entre sabores regionales y actividades tradicionales que incluyen paseos en carruaje, cabalgatas, recorridos en bicicleta y deportes como polo y golf. Ideal para desconectar por completo, reconectar con la naturaleza y conocer la tradición gauchesca".

Día 3: la historia de la industria argentina

"El recorrido continúa por La Matanza, localidad reconocida por su histórico perfil productivo. La zona creció y se consolidó por las políticas de industrialización implementadas durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, que promovieron la instalación de fábricas para miles de trabajadores que constituyeron un fuerte movimiento obrero. El destino alberga un atractivo fascinante: Campanópolis, la aldea medieval construida con materiales reciclados que parece sacada de un cuento. Sus calles adoquinadas, puentes, lagos, molino holandes y casitas del bosque conducen a un paseo lleno de magia y misterio, por la Edad Media", describen desde Turismo PBA.

Día 4: un pedacito del 17 de octubre

Por último, "Los caminos de Perón" se coronan en San Vicente: "Es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Combina historia, cultura y naturaleza que lo convierten en un destino ideal para quienes buscan conocer más sobre el pasado de la Argentina en un entorno natural, pintoresco y tranquilo".

"En sus orígenes fue una zona de grandes estancias, que luego dieron lugar a las quintas distribuidas en el paisaje rural del distrito. La localidad alberga a uno de los edificios más icónicos de la historia nacional: el Museo Quinta 17 de Octubre. La propiedad perteneció al presidente argentino Juan Domingo Perón y a su esposa Eva. Alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes al General y presenta recorridos por la Casa Principal, el Torreón, el Tren Presidencial y el edificio central del Museo. Este último, inaugurado en 2002, exhibe la muestra “Justa, libre y soberana”, que refleja la Argentina entre 1945 y 1955. Desde 2006, en el predio se puede visitar el mausoleo donde descansan los restos de Perón", concluyen sobre la experiencia desde Turismo PBA.