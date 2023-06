Lourdes Sánchez se largó a llorar en vivo y culpó a Tinelli: "Lo doy todo"

Lourdes Sánchez lanzó graves acusaciones contra Marcelo Tinelli por un hecho que consideró como injusto. El descargo de la mediática que va a ser participante de la edición 2023 del Bailando por un sueño.

Lourdes Sánchez volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli y se encendieron las internas en la antesala del inicio de Bailando por un sueño 2023. La mediática que será una de las participantes del reality show que se emitirá por América TV realizó una contundente declaración contra el conductor y gerente artístico del canal. "Estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas y lo doy todo", expresó.

El Bailando todavía no tiene fecha de inicio y ya hay algunas internas dando vueltas en el mundo del espectáculo, como las de Lourdes Sánchez y Marcelo Tinelli, quienes ya habían protagonizado un tenso momento tiempo atrás. En esta oportunidad, la mediática que es pareja del productor "El Chato" Prada se descargó en LAM, programa conducido por Ángel De Brito.

"Estoy muy dolida. Yo siempre estoy. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta ir de segunda opción. Y estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas y lo doy todo", dijo. Es que Lourdes Sánchez tuvo algunas trabas para elegir a su bailarín, distinto a lo que sucedió con Flor Vigna, quien seleccionó a su acompañante y a su coach de manera libre.

"Es más, a mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta de este programa. Yo cuido este formato y este programa que me dio todo, porque una cosa no quita lo otro, y me sentí dolida, sostuvo. Y responsabilizó directamente a Marcelo Tinelli. "La saco totalmente a Flor de esto porque no tiene nada que ver".

Rodrigo Vagoneta confesó lo peor de trabajar con Tinelli y lo mandó al frente: "Me daba miedo"

Rodrigo Vagoneta es uno de los humoristas más representativos del exprograma del Show de VideoMatch, liderado por Marcelo Tinelli desde los años '90 hasta mediados de los 2000. Y con el correr del tiempo, el protagonista decidió hablar sobre su experiencia de trabajar con "El Cabezón" y expuso cuál era uno de sus mayores miedos.

"Le pedía a Dios no hacer cámaras ocultas en Videomatch. No me gustaban, me daban miedo", aseguró Rodrigo Vagoneta en Doble Mérito. De este modo, y pese a que las cámaras ocultas fueron gran parte del éxito del Show de VideoMatch, no todos sus intérpretes estaban cómodos al realizarlas.

La participación de Rodrigo Vagoneta en El Show de VideoMatch lo tuvo como protagonista en diferentes sketches, tales como Los Jaimitos, Los Tangueros y otros éxitos. En la actualidad, integra diferentes programas en los que desenvuelve su humor. Sin ir más lejos, en los últimos años le agregó su cuota humorística a los programas de Guido Kaczka en El Trece.