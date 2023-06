Es un fracaso: Marcelo Tinelli recibió el primer cachetazo en América TV

El gerente artístico de América TV vive un mal momento en ese cargo. Marcelo Tinelli enfrenta una dura situación en relación a uno de los ciclo del canal de Daniel Vila.

Marcelo Tinelli vive un difícil momento laboral tras su arribo a América TV como gerente artístico por un fracaso en una de sus apuestas. El conductor oriundo de Bolívar sumó un clásico a la grilla de programación del canal y los resultados no fueron los esperados a nivel rating.

A principios de mes Polémica en el Bar volvió a la televisión en su edición número 60 con Marcela Tinayre a la cabeza, siendo la primera mujer en conducir el programa fundado por Gerardo Sofovich en 1962. Los panelistas del programa con Marcelo Polino, Chiche Gelblung, "Alfa" de Gran Hermano, Eliana Guercio, Gabriel Schultz y Flavio Mendoza.

A dos semanas de haber estrenado, el ciclo conducido por la hija de Mirtha Legrand tiene mediciones preocupantes para las autoridades de América TV. El lunes 12 de junio el programa de debates sobre actualidad política y social tocó pisos de 0.6, alarmante cifra para la televisión de aire. El Noticiero de El Nueve le ganó a Polémica durante toda su emisión y eso encendió las alarmas Tinelli.

"¿El primer fracaso de la nueva gestión?", soltó Jorge Rial en su cuenta de Twitter en una clara alusión a Marcelo Tinelli y su nuevo puesto laboral. El periodista citó un tweet que informaba que las únicas señales a las que les ganaba en ese momento Polémica eran la Televisión Pública y NET TV, que marcaban 0.3 y 0.2 respectivamente.

Fuerte chicana de Marcela Tinayre a Fernando Dente

"Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", soltó la hija de Mirtha Legrand en alusión a los minutos tarde que Fernando Dente le había entregado el aire de América TV. El actor y cantante conduce su ciclo de entrevistas y música en las noches del canal de Daniel Vila, justo antes de Polémica en el bar. En otra emisión Tinayre volvió a hacer alusión a la impuntualidad de Dente, con una picante ironía fiel a su estilo filoso. "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde. Yo ya pensé 'hoy es el Día del Arquero' y Dente me iba a entregar el Día del Arquero", señaló.