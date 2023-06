"ES LA VERDAD": Adrián Suar se CANSÓ y contó la RAZÓN por la que Mirtha Legrand NO vuelve a El Trece

Adrián Suar se pudrió y reveló la verdadera razón por la que Mirtha Legrand no volverá a El Trece. Qué pasó con La Chiqui.

Mirtha Legrand es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina. Sin embargo, pese a que en el último año estuvo ligada a El Trece, "La Chiqui" no volverá a la pantalla chica del Grupo Clarín y fue Adrián Suar quien contó los verdaderos motivos del adiós. "Es la verdad", sostuvo el gerente de la señal.

"No se llegó a un arreglo económico, no se pudo. Además había muchas cosas del lado de Nacho. No se podía hacer en el Canal porque ya tenían el otro espacio construido, lo cual era entendible. También querían que estuvieran las dos juntas porque sino, decían que no le cerraba el número. El problema es que nosotros queríamos a Mirtha los sábados pero Juana no quería los domingos", contó Adrián Suar en diálogo con LAM.

Confirmando su versión, Suar afirmó: "Esa es la verdad... después a la productora de Nacho no le cerró el número, dijeron que iban a perder plata... lo escucho, lo entiendo, hicimos el mayor esfuerzo dentro de lo que creo yo, podíamos hacer. Yo creo que la oferta que le habíamos hecho para mí, estaba bien pero lo que está bien para mí puede no estar bien para otros".

"Me da pena que porque Juana no esté el domingo, ya sea que no quiere, que no puede o lo que decida ella, no pueda estar Mirtha los sábados. Esa es la realidad, no hay mucho más", sentenció Adrián Suar. De este modo, quedaron claros los motivos por los que Mirtha Legrand no volverá a El Trece.

Mirtha Legrand habló de su estatua y fue contundente

Mirtha Legrand fue homenajeada en su cuidad natal, Villa Cañás, pero la escultura generó polémica. Las autoridades del pueblo santafecino inauguraron una estatua de la diva de los almuerzos en el marco de los festejos por los 121 años de la fundación de la localidad.

La escultura fue colocada en un predio que lleva su nombre para embellecer el espacio público y también recordar a la presentadora que nació allí hace 96 años.. El encargado de realizar la obra fue el artista cordobés Daniel Melero, quien detalló que la escultura está íntegramente realizada con bronce y que le llevó dos meses y medio terminarla. Sin embargo, el resultado no fue del agrado de Mirtha y tampoco fue bien recibida por los usuarios de Twitter, que le dedicaron divertidos memes.