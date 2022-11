Jorge Rial se cansó de Daniel Vila y lo denunció dos veces

El conductor de C5N dijo que el dueño de América TV lo amenazó. Los detalles de la causa legal.

Jorge Rial tomó una drástica decisión tras varias tensiones acumuladas con Daniel Vila. El conductor de Argenzuela por C5N llamó a sus abogados y denunció al dueño de América TV bajo la carátula de "delito de amenaza". La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene un veredicto.

A raíz del cruce que tuvieron tiempo atrás, cuando Vila le mandó audios completamente enojado que luego replicó Rial al aire, se desató un duro enfrentamiento entre ambos. "Me dijo ‘te maté el hambre’. Una frase horrible. Vos no le mataste el hambre a nadie, me rompí el alma trabajando, haciendo uno, dos, tres programas. Eso que dijo es despectivo. Me consta que tiene ese pensamiento con todos los demás", expresó en su programa Argenzuela.

Rial recurrió a sus abogados Miguel Ángel Pierri y Patricio Bochatay para realizar la denuncia al dueño de América TV en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 38, a cargo de Juan Pedro Zoni. "Si esto no fue una amenaza, ¿Qué fue? Para él yo no soy periodista, soy Jorge Rial, el tipo que veía todos los días. Pero sí, aunque no lo crean, soy periodista", añadió el conductor.

La causa se caratuló como "delito de amenaza", pero lejos de quedarse tranquilo, Rial sufrió un duro revés. La Fiscalía desestimó la denuncia, ya que consideró que no hay suficientes pruebas que demuestren la conducta que demandó el ex Intrusos.

Cómo avanza la denuncia de Jorge Rial a Daniel Vila

Luego de la negativa de la Fiscalía, los abogados del periodista de C5N apelaron la decisión y llevaron la denuncia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11. Allí se declaró incompetente y envió la documentación al fuero de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el intento para avanzar en la causa no surgió efecto. El fiscal Norberto Brotto no accedió al reclamo, lo archivó y dio sus motivos: "Resulta claro que las frases amenazantes se dieron en el marco de un arrebato de ira u ofuscación”. Por el momento, no se sabe si Jorge Rial va a realizar otra estrategia para intimar a Daniel Vila.

Jorge Rial comunicó una drástica decisión en C5N

Jorge Rial contó que tenía un importante proyecto por delante que decidió suspender rotundamente. Se trata de la cobertura del Mundial Qatar 2022 con C5N, evento del cual dijo que "nació de la corrupción", por lo que aprovechó para destrozar a la FIFA.

A pocas semanas del inicio del Mundial Qatar 2022, Jorge Rial opinó de manera contundente con respecto a la organización y su trasfondo. "¿Ustedes tienen conciencia a donde van? Yo tenía todo cerrado para ir a Qatar hace un año y bajé todo porque me empecé a involucrar en la historia", confesó.

En la edición del miércoles 26 de octubre, Rial informó que hay argentinos detenidos en Qatar por presunto almacenamiento y venta de alcohol, reventa de tickets y alquiler de casas fuera del reglamento. De hecho, entrevistó a la hermana de uno de ellos.

"Nació mal parido producto de las coimas y los sobornos que terminaron bajando a Joseph Blatter y compañía de la FIFA, y hay dos argentinos que estuvieron presos por esto. Nació de la corrupción", lanzó el periodista. Allí comenzó a intercambiar palabras con los panelistas Diego Brancatelli, Damián Rojo, Paulo Kablan y Mauro Federico y en el cierre del tema, explicó por qué no estará en el Mundial, evento que tenía confirmada su cobertura desde hace un año.