Una familia fue desalojada de un terreno de Abel Pintos y se pronunciaron sobre su situación.

Abel Pintos adquirió 93 hectáreas en un campo de Mendoza junto a un socio y, después de litigios, una familia que vivía en una parte de ese predio fue desalojada. Se trata de Alberto Angulo, su esposa Yésica Ferreira y sus hijos de 15, 13, 10 y 5 años, quienes debieron abandonar su lugar de residencia a pesar de haber pagado por él.

Mil quinientos metros cuadrados de las hectáreas adquiridas por el cantante eran ocupadas por esta familia, que habría invertido la totalidad de sus ahorros en la compra del terreno, según indicaron desde Los Andes. "Estamos reacomodándonos. Todavía nos queda un quilombo en el patio. No hemos tenido ninguna novedad, no ha venido nadie de la Municipalidad ni nadie. Así que estamos como siempre, solos. Pero estamos más tranquilos", relató el padre de familia.

Angulo, Ferreira y sus hijos viven actualmente en un terreno que les prestó un amigo, según el citado medio, y piden colaboraciones económicas ya que no tienen dinero alguno. Por su parte, Pintos y su socio -Marcelo González- adquirieron esos terrenos para el desarrollo de un proyecto productivo y educativo, de los que la familia fue desalojada después de que el Ministrio Público Fiscal los imputara por usurpación del inmueble.

"Nos dieron permiso a sacar lo que más pudimos, lo más importante era el quincho que teníamos armado. La verdad es que nos duele montón, estamos con una angustia terrible porque perdimos todo lo que invertimos, perdimos mucho tiempo, muchas ilusiones que teníamos con el lugar", contó Angulo a Los Andes. Y sumó: "Pero a la vez estoy tranquilo y más firme que nunca para volver a salir adelante y empezar de nuevo. Esto ha sido un tropezón, no ha sido una caída". El conflicto se dio porque Angulo hizo su compra a un privado que tenía los derechos posesorios del lugar, mientras que Pintos y su socio lo hicieron al banco que tenía los derechos de registro del terreno, según indica Los Andes.

Abel Pintos.

Los mensajes de Abel Pintos tras sus shows en Uruguay y Paraná

"Segunda noche en Paraná. Vibrante noche, emocionante encuentro. Difícil explicar la emoción que se sentía, se palpaba. Los amo. Los abrazo fuerte hasta la próxima", escribió el bahiense en el pie de foto de un posteo. El día anterior, se había pronunciado sobre el primer show en la mencionada ciudad: "Primera noche en Paraná. La casa llena y el público generoso y amoroso recibiendo cada canción y ofreciéndonos su atención y su cariño para que nosotros hagamos lo que amamos con total libertad. Gracias. Vamos esta noche por un segundo encuentro. Nos vemos en la música". "Regresar a esta ciudad es alegría garantizada. Anfiteatro lleno, mucha energía y el corazón a puertas abiertas. Gracias por recibirnos. Los quiero mucho", escribió Pintos en alusión a un show en Uruguay.

Abel Pintos apuntó contra Javier Milei por sus discursos de odio

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en Radio Mitre.