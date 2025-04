Jorge Rial realizó una fuerte revelación sobre el escándalo entre Canosa y Lizy Tagliani.

Jorge Rial es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y actualmente se encuentra al frente de Argenzuela por C5N y Radio 10. En una de las recientes emisiones, ventiló detalles sobre el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani que ya transita el terreno de lo legal y causó revuelo en el ambiente por la serie de revelaciones que arrojó. "El lunes explota todo"; dijo.

"Me pasó algo ayer rarísimo, de descubrir cosas rápido. Ayer, mientras hacíamos la nota con Viviana Canosa, de golpe se abrió el cielo. Y no digo que tengo la verdad de todo este escándalo monumental, pero sí una sospecha", dijo Rial en primera instancia luego de la entrevista que le hizo el martes 15. Allí expuso que la conductora de El Trece tiene un presunto vínculo con estadounidense y esto le hizo ruido.

"Ayer, en medio de la nota, cuando le pregunto 'Viviana ¿cómo conociste a este tipo?' Porque es difícil conocer a un yanqui eh. Y ella me dijo que se lo había presentado el abogado. Y ahí apareció esta cosa de viejo zorro que me hizo preguntar más y escarbar en ese tema", añadió. " Y ahí cuando le preguntamos al abogado y tiró la palabra clave, mágica, decisiva: tienen una fundación. Y yo aprendí que la fundación es un negocio. Las fundaciones se hacen para evadir impuestos o ganar guita", precisó.

El escándalo entre Canosa y Lizy Tagliani enfrenta el terreno de lo legal.

En ese momento, reveló que esta persona "quiere vender un software, un software para descubrir y encontrar pedófilos que no sé cómo funcionará", y que se lo ofreció a Patricia Bullrich, pero "a Patricia Bullrich se le puede decir cualquier cosa, no que es boluda, entonces se dio cuenta de por dónde venía la cosa y no los atendió, no les dio bola". Es por eso que en el cierre de su análisis post entrevista con Canosa, deslizó cuál sería el trasfondo de los dichos de la conductora hacia Lizy Tagliani.

"La que pone la geta es Viviana Canosa y la que va a sufrir las consecuencias es Viviana Canosa, porque el yanqui ya se debe haber ido. Cuando habló de la fundación entendí todo", sostuvo. Y concluyó: "Yo creo que la están usando a Canosa, y se lo escribí a ella, ella habló de ingenuidad y creo que puede ser. Me parece que ahí está la cuestión y el nudo de este quilombo. No vaya a ser cosa que la estén usando porque el viernes era algo de peluquería, el fin de semana habló mucho con él, y el lunes explota todo. Acá está la historieta creo".

Por qué Diego Leuco decidió irse de La Peña de Morfi en medio del escándalo entre Canosa y Lizy

Diego Leuco es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y el mundo del streaming por su labor en La Peña de Morfi y Antes Que Nadie, por Luzu TV. En las últimas horas, brindó una entrevista en la que confirmó que no va a estar en la próxima emisión del ciclo que se emite los domingos por Telefe en medio del escándalo entre Lizy Tagliani, su compañera en la conducción; y Viviana Canosa.

En la jornada del martes 15 de abril, Diego Leuco fue interceptado por el móvil de LAM y profundizó en torno a lo que pasó entre Canosa y Lizy Tagliani, cuyo escándalo ascendió a tal punto que llegó al terreno de lo legal. "Normal, muy tranquilo, esperando a que se resuelva todo de la mejor manera", dijo respecto a cómo se sentía frente a esta situación.

"Lizy tenía ganas de decir unas palabras cuando comenzó el programa, así lo hizo, y yo no tengo mucho para aportar o para agregar en esta situación. Hago mi laburo, estoy atento a lo que pasa y calculo que se resolverá", sostuvo desligándose de todo tipo de determinación sobre su compañera de conducción. "Ella estaba interesada en decir su verdad al comienzo del programa y seguimos, no hay mucho más. No tiene que ver con creer o no creer. Es irresponsable ponerse a emitir opiniones cuando hay dos personas que están discutiendo en ese tono. No es mi tema y no quiero ser parte de la discusión", agregó.

Al mismo tiempo, Leuco confirmó que no estará en la emisión de La Peña de Morfi los domingos 20 y 27 de abril por temas personales. "Yo ahora tengo un viaje que para mí es super importante, tiene que ver con mi familia y mi historia, y algo super importante sobre todo para mi papá" dijo. Ambos viajarán a Polonia porque "mi abuelo era de allá. Es por los 80 años del holocausto, nos vamos con toda mi familia", detalló días atrás en diálogo con Pronto.