Lizy Tagiani habló en Olga sobre el escándalo con Viviana Canosa.

Lizy Tagliani se encuentra en una tensa situación con Viviana Canosa luego de que la conductora la haya acusado de robo y abuso de menores sin pruebas, por lo que el episodio ya transita el terreno legal. En este marco, la humorista aprovechó para hablar en el pase del programa de Migue Granados con el suyo en Olga y adelantó cuáles son los próximos pasos a seguir.

"Estoy bien, estoy muy tranquila, estoy muy segura, estoy con la frente en alto. Si me permitís, quiero decir esto: yo jamás en mi vida estuve con un menor de edad, nunca robé. Desde el año 85 que trabajo todos los días sin parar. Vengo de muy abajo, pero no quiero contar que vengo de muy abajo porque le puede pasar a cualquiera que venga de donde venga", expresó en primera instancia. La denuncia pública de Canosa fue en la emisión de su programa Viviana En Vivo por El Trece del viernes 11 de abril.

"No tengo ningún tipo de todos esos perfiles porque nadie puede sostener un trabajo donde no falte nunca, nunca llego tarde y tengo una responsabilidad casi impecable que se la podés preguntar a cualquiera, nadie que tenga una vida desordenada puede llevar una vida adelante durante 40 años", indicó. "Lo que más me interesa a mí, no voy a parar de decirlo hasta que se esclarezca, jamás toqué a un menor de edad en la intimidad. Me quedo a disposición de la Justicia, a cualquiera que me quiera hacer análisis psicológicos, investigaciones, mi casa, mis dispositivos. No tengo nada que ocultar pero sí voy a ir hasta el final", señaló.

Al mismo tiempo, agradeció que la gente la apoye y también sus espacios laborales, como Olga, Telefe y Rock&Pop. "Voy a encontrar las respuestas en la Justicia argentina en todas las instancias, y si no me la dan, voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no voy a parar porque quiero sentar un precedente. No se puede levantar alguien y en forma directa o indirectamente acusarte de un delito tan grave", consideró Lizy.

Wanda Nara habló sobre la denuncia a Lizy Tagliani y sorprendió a todos: "En los pasillos te enterás todo"

Wanda Nara fue abordada por la prensa cuando llegó a las instalaciones de Telefe para hablar sobre sus "proyectos" a futuro. Fue en ese momento que, buscando su testimonio sobre la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, la pareja de L-Gante sorprendió a todos: "En los pasillos te enterás todo".

Acompañada de su pareja y del representante Maxi "El Brother", Wanda Nara arribó a Telefe. Ahí la esperaba la prensa para hacerle algunas preguntas, entre las que contestó sobre el conflicto de Mauro Icardi y sus hijas, sobre su vida profesional y también sobre lo ocurrido con Lizy Tagliani y Viviana Canosa.

Intrusos estaba en el lugar de los hechos y, en modo sarcástico, el movilero le consultó a Wanda Nara si sentía alivio por no ser parte del "quilombo" actual de los medios. "Yo no le deseo el mal a nadie. Son cosas que después se resuelven, algunas antes y otras después", respondió la conductora, aludiendo a la denuncia que Viviana Canosa le hizo a Lizy Tagliani.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, sobre el final de su respuesta llegó una frase inesperada. Dejando en claro que ingresaría a Telefe para hablar con personas del mismo canal en el que trabaja Lizy Tagliani, Wanda Nara respondió: "Tengo una reunión de trabajo con los proyectos y supongo que me voy a enterar. Viste que en los pasillos te enterás todo".