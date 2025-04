Qué va a pasar con Viviana Canosa luego de haber declarado contra Lizy Tagliani en Comodoro Py.

Luego de generar una fuerte repercusión mediática al asegurar en su programa de televisión que poseía pruebas que involucrarían a Lizy Tagliani y a otros famosos en una presunta red de trata, Viviana Canosa se presentó en los Tribunales de Comodoro Py este martes 15 de abril por la mañana, acompañada por su abogado, Luis Dragani.

"Había que interponerla cuanto antes para preservar las medidas de prueba que se van a solicitar y las que presentará la Fiscalía. Viviana no podía esperar", explicó el letrado en declaraciones al programa Mujeres Argentinas. Con estas palabras, Dragani dejó en claro que la presentación judicial era urgente y estratégica para no entorpecer el avance de la causa.

Viviana Canosa compartió en sus redes el minuto a minuto de su llegada a Comodoro Py.

Si bien en su ciclo televisivo Canosa había asegurado contar con documentación y testimonios comprometedores, por ahora decidió no profundizar públicamente sobre el tema. Esto se debe a que revelar más detalles podría alertar a posibles implicados y entorpecer la investigación en curso.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y bajo estricta reserva. Será la Justicia quien determine, en las próximas semanas, si los elementos presentados son suficientes para avanzar con una investigación formal. Mientras tanto, el contenido de la declaración de Canosa y las pruebas aportadas permanecerán bajo análisis judicial.

La incógnita sobre el futuro de esta denuncia y sus consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el mediático sigue abierta. Todo dependerá de cómo avance la investigación y del peso que tengan las pruebas presentadas por la periodista.

Lizy Tagliani se sacó como nunca y le respondió con todo a Viviana Canosa: "Me quieren cagar la vida"

Lizy Tagliani abrió su programa de radio con un contundente descargo después de las acusaciones de Viviana Canosa, que la vinculan a delitos relacionados con menores de edad. La humorista se mostró por primera vez más tajante en su discurso y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias por que se sepa la verdad; también habló con el mismo ímpetu en el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe.

La conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5 hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".

Horas más tarde, Lizy salió al aire en el programa de Barbarossa de manera telefónica y continuó con su defensa ante las acusaciones: "Yo voy a demostrar que soy inocente. Realmente me quieren cagar la vida pero no me la van a cagar, te lo juro. No encuentro respuesta a por qué hacen esto. No creo que tenga que ver con la política, yo nunca me manifesté políticamente, no creo que sea una devolución de nada. Honestamente, me carcomo la cabeza en pensar por qué: no me comporto mal con nadie y he sido agradecida siempre. Me acusaron de chorra y hay un video donde se muestra que al persona que robaba era otra. Yo nunca en mi vida hice nada de todo lo que están diciendo".