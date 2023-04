Preocupación: Pamela David volvió a América TV y destrozó a El Trece

La nueva apuesta de América opacó al canal de Grupo Clarín. Pamela David volvió a las mañanas de la TV y causó preocupación en El Trece.

Pamela David volvió a la pantalla de América con Desayuno Americano y logró marcaciones de rating que causaron preocupación en autoridades de El Trece. La exparticipante del reality show El Bar agradeció a su público por permitirle este regreso a la pantalla chica y contó la importancia del trabajo en su vida.

El ciclo comenzó con números superiores a los 2 puntos; a las 11.24 alcanzó 2.4. Cuatro minutos más tarde, el rating de Desayuno Americano ascendió a 3 puntos. Esto posicionó al ciclo de América TV en el segundo puesto de la franja horario, debajo del ciclo Ariel en su Salsa de Telefe.

El programa de la conductora que recientemente habló del problema de salud que atravesó Daniel Vila llegó a 3.2 puntos a las 11.30 y se mantuvo en ese pico durante unos minutos. Mientras tanto, Socios Del Espectáculo (El Trece) y Que Mañana (El Nueve) empataban con 2 puntos. Al mismo tiempo, Mañanas Publicas por la TV Pública hacía 0.5.

Cerca del mediodía la diferencia entre Desayuno Americano y el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se achicó, pero no se igualó: Panela marcaba 2.5 a las 11.55, mientras que Socios lograba 2.4. Hacia el final de la primera emisión, en programa de América TV estaba en 2.6 puntos, lo que le dio un buen promedio en su estreno.

Pamela David sobre su vuelta a la televisión

"Pamela a la tarde fue igual. Pasarme de Desayuno a Pamela a la tarde fue una apuesta del canal, esto que sale tan bien a la mañana lo necesitamos a la tarde. Pero a la tarde fue diferente. La noticia estaba contada, recontra contada, vuelta a contar, y estaba en sanguchito entre Rial y Moria", comenzó su descargo la periodista que emitió una fuerte apreciación sobre Jorge Rial, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Había un público que claramente quería más espectáculo, es hoy el público de Karina Mazzocco. Lo hice, me encantó, lo cerré con un moño y me rajé por un tiempo (risas)".

Pamela aseguró que no se siente cómoda en el periodismo de espectáculos, por lo que el formato de actualidad de Desayuno Americano le vino bien en este momento de su vida. "Empecé a tener en los últimos años más conciencia de lo que digo, de lo que dicen en mi espacio. No deja de ser tu espacio entonces de alguna manera o compartís, o permitís que se haga algo. Porque de lo que decimos, algo se genera, algo sucede. Hay gente a la que se puede lastimar, yo estaba muy consciente y no estaba cómoda. Claro que no estaba cómoda", cerró.

Duro relato de Pamela David sobre el fallecimiento de su hermano

"Mi hermano estuvo muchos años internado. Adicto. Tuvo muchos intentos de suicidio hasta que lo concretó. Fue muy shockeante, triste. Sinceramente siento que perdimos la batalla entonces no tengo un mensaje esperanzador. He sido muy crítica de ciertas posturas con las drogas porque lo hemos vivido como familiares", comentó David sobre el difícil proceso de su hermano hasta su fallecimiento. Y agregó: "Para mí la droga mata y no hay 'algunos lo manejan'. Hagan con su cuerpo lo que quieran, pero no lo digan ni siquiera públicamente porque no estamos preparados. Me parece que podés probar algo que después no podés manejar. Porque así son las adicciones. Después no tenés más tu voluntad".