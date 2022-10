Desgarrador relato de Pamela David sobre la salud de Daniel Vila: "Volvió a nacer"

La conductora de televisión contó cómo vivió el delicado estado de salud de su esposo tras contraer una bacteria. Daniel Vila debió ser hospitalizado en Los Arcos.

Pamela David relató los complicados días que su esposo, Daniel Vila, vivió tras contraer la bacteria Legionella. La conductora de televisión causó conmoción al contar detalles de las afecciones que sufrió el dueño del Grupo América.

"Voy a tratar de no emocionarme porque tengo mucho para celebrar y agradecer. La semana pasada llegamos con mi marido y con Lola, nos fuimos a Miami una semana y se agarró una neumonía, pero la bacteria es la de la Legionella", comenzó su relato la ex participante del reality El Bar. Y agregó: "Fue muy loco, porque Daniel juega mucho al tenis y en Miami te ponen el aire a todo lo que da, no sabía si era una gripe... él se sentía bárbaro pero con fiebre".

David contó que el viaje en avión fue caótico porque Vila volaba de fiebre, le quemaba cuando lo tocaba, y no tenían termómetro. Y continuó: "Llegamos un domingo, estuvo tres o cuatro días con mucha fiebre que no bajaba y cuando lo vienen a ver le dijeron que era neumonía. Pensábamos que era la neumonía que se combate solo con antibióticos pero era esta específica. Hoy lo cuento con tranquilidad, pero tiene un 80% de mortalidad sobre todo en mayores de 50 años".

"El jueves fue mi cumpleaños y festejamos dos cumpleaños. Le agradezco a la gente de Los Arcos, si ellos no hacían un trabajo exhaustivo de buscar y descartar cada una de las bacterias... de verdad, volvió a nacer. Por eso festejamos su segundo cumpleaños el 29 de septiembre porque entró a Los Arcos", cerró su descargo Pamela David en diálogo con Juana Viale en su programa de El Trece.

Pamela David, contundente sobre Jorge Rial y Yanina Latorre

La presentadora de América TV se refirió a las declaraciones que Rial había lanzado sobre los dichos de Yanina Latorre años atrás sobre ella. "Yanina dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder", enunció el periodista tras el pase de LAM a América. "A mí no me llama la atención porque de verdad es un provocador. Habla más de él que de mí. A mí no me define, yo no tengo problemas con nadie", soltó David al respecto, en diálogo con Catalina Diugi en su ciclo radial. Y cerró: "Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido. Cuando la agarré se quedó dura. Entonces le dije: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos'".