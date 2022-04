Pamela David se defendió de las acusaciones de Jorge Rial: "Es un provocador"

Pamela David apuntó contra Jorge Rial por las acusaciones que recibió por parte de él sobre su conflicto con Yanina Latorre.

Jorge Rial fue protagonista de varias polémicas con colegas de la farándula durante este 2022. Todo comenzó a raíz de la pelea entre el exconductor de Intrusos y la dupla de presentadores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. A partir de entonces, varios otros periodistas denunciaron las malas experiencias laborales que vivieron con Rial. Ahora, Pamela David se defendió de una fuerte acusación que recibió por parte del periodista.

Resulta que Rial intentó reavivar una interna del pasado entre Pamela y Yanina Latorre, quienes se habían enfrentado años atrás. “Yanina dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder”, expresó el conductor. Sin embargo, David aseguró que no le guarda rencor a Yanina hoy en día y dijo que Rial es “un provocador” por querer hacer que todos se peleen siempre.

“A mí no me llama la atención porque de verdad es un provocador. Habla más de él que de mí. A mí no me define, yo no tengo problemas con nadie”, expresó Pamela en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). En este sentido, remarcó que no tiene problemas con nadie ya que no le interesan los conflictos. Incluso, Pamela contó que hace poco se cruzó con Yanina y que tuvieron un trato bastante ameno.

“Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido. Cuando la agarré se quedó dura. Entonces le dije: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’. No me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema”, cerró. Asimismo, también habló sobre este reencuentro en diálogo con Gente y hasta juró que no tendría problema en volver a trabajar con ella.

“Habría que preguntarle a ella cuál es su problema. De hecho, ella contó que hace poco la encontré en una fiesta y me acerqué, porque a mí de verdad no me pasa nada. Ella dijo que no trabajaría más conmigo en televisión, no sé por qué”, comenzó Pamela. Y cerró: “Si tuviera que armar un equipo de trabajo y vos me preguntas ‘¿la tendrías?’, yo te digo que sí. Esa es la diferencia, que yo pienso en equipos que sean buenos, pero que también funcionen”.

Los dichos de Pamela David sobre Intrusos sin Jorge Rial

En ocasiones anteriores, Pamela hizo algunos comentarios sobre Jorge Rial que dieron cuenta de la gran interna entre los dos. En 2021, Rial renunció a Intrusos de forma completamente inesperada después de más de 20 años conduciendo el programa. Tras esta decisión, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se subieron a la conducción del ciclo. Ante este enorme cambio, Pamela opinó que la dupla de conductores convirtió a Intrusos en un programa “más divertido” de lo que Rial lo hizo en todos estos años.