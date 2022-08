Grave denuncia a Pamela David por vender ropa en mal estado: "Una lástima"

La modelo y conductora de televisión recibió duras críticas por la calidad de la ropa que vendió en una feria americana. Pamela David aún no se pronunció al respecto.

Pamela David suele vender ropa que ya no usa en una Feria Americana Virtual al igual que varias famosas pero recientemente la esposa de Daniel Vila fue muy criticada por el mal estado de las prendas que ofreció. La conductora de televisión recibió una catarata de críticas en la sección de comentarios.

"La prenda decía nueva y estaba usada varias veces. Estaba hasta manchada en las axilas y cintura. Una lástima”, “La prenda decía nuevo sin etiqueta y se nota que es usada. Quizás se equivocaron en la descripción”, “El suéter de lana decía nuevo sin etiqueta y tiene un arreglo de una pequeña rotura. Le tuve que sacar las pelusas y bolitas propias de bastante uso" y “Las zapas son lindas pero el aviso decía ‘nuevas’ y están usadas. Ni las lavaron" son algunos de los descargos de las clientas de Pamela David, muy disgustadas con sus productos en el sitio Renová Tu Vestidor.

Los precios ofrecidos por Pamela David en sus productos varían entre los 1300 y 12000 pesos. La personalidad de televisión que comenzó su carrera en el reality show El Bar vende todo tipo de prendas de indumentaria: trajes de baño, pantalones de vestir, jeans, musculosas, tops, remeras básicas, shorts, clusas y accesorios. David no se pronunció sobre las escandalosas declaraciones de sus clientas hasta el momento.

El relato de Pamela David sobre los comienzos de su relación con Daniel Vila

David dio a conocer que en un principio no tenía ningún tipo de expectativas en su relación con el dueño del Grupo América. "No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas. ¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quisieran", comentó David en diálogo con Infobae.

"Era complicado porque estaba casada, él también. Pero los dos estábamos separándonos, porque es la única forma de conocer a una persona. No le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue dónde empezó todo", siguió David. Y cerró: "Hacía locuras, muchas locuras todo el tiempo. Fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón".