Ángel de Brito y Yanina Latorre dispararon con todo contra Socios del espectáculo: "Cagones"

Ángel de Brito y Yanina Latorre apuntaron con todo contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares luego de que los conductores de Socios del espectáculo los criticaran en El Trece.

La guerra entre los integrantes de LAM y de Socios del espectáculo volvió a sumar un nuevo capítulo con los durísimos tuits que publicaron Ángel de Brito y Yanina Latorre tras la entrevista que le dio Baby Etchecopar al ciclo de El Trece. "Manga de cagones", apuntó el conductor del ciclo de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV contra sus colegas.

Desde hace ya varios años, la relación está más que rota entre los excompañeros Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y Ángel de Brito. A este último se le sumó Yanina Latorre, siempre lista para disparar violentamente contra quien sea. Este enfrentamiento recrudeció desde que hicieron un enroque con el que Lussich y Pallares dejaron América para pasar a El Trece y Ángel de Brito hizo la inversa con LAM.

En las últimas horas, la guerra entre los periodistas de espectáculos sumó un nuevo capítulo luego de que Pallares agradeciera a Baby Etchecopar la nota que le dio a su programa en la señal del Grupo Clarín tras la entrevista que le hizo a Jey Mammón. "Le agradecemos mucho por siempre es muy buena onda con este programa. Estaba muy enojado con su propio canal, estaba furioso con el canal", aseguró el conductor. Por otra parte, su colega uruguayo agregó filoso un dardo contra LAM: "Dijo: 'hacen periodismo de periodistas y me caen a mí'".

Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito

Lejos de dejarlo pasar, un usuario levantó estas declaraciones en Twitter, arrobó a Yanina Latorre y Ángel de Brito, y remarcó que las palabras de los conductores de Socios del espectáculo eran para el ciclo de América TV. "Que los bailarines me la soben. ¿Que tengan huevos y nos nombren que opinaron del chiste de baby en #lam?", respondió furiosa la panelista en su propia cuenta de la red social del pajarito.

"Los esperamos a las 8, el horario que todos estos quisieron y no pudieron #LAM ATENDEMOS EN FILA y no llamamos a nadie para CENSURAR, Manga de CA GO NES !", se sumó Ángel de Brito, muy molesto. Además, volvió a apuntar contra sus colegas al retuitear una publicación de Yanina Latorre en la que la panelista aseguraba que el ciclo de América había recibido un "llamadito" para que fuera "piadosa". "No sabía, pero no es la primera vez. Son todos muy cagones", disparó el conductor de LAM, que volverá este miércoles al programa tras unas breves vacaciones.