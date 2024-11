Julián Weich habló sobre uno de sus históricos rumores en la televisión argentina: "Quería"

Julián Weich brindó una entrevista y habló acerca del histórico rumor que lo persiguió durante su carrera en los medios.

Julián Weich es uno de los históricos conductores de la televisión argentina y reapareció hace pocos días en una entrevista concedida a Infobae. Uno de los temas de los que habló tuvo que ver con un rumor que lo persiguió durante toda su carrera y decidió hablar sin tapujos, lo que generó todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo.

En diálogo con Infobae, Julián Weich repasó distintos aspectos de su carrera en la televisión. El conductor de 58 años llevó adelante éxitos como Trato Hecho, Justo A Tiempo, Buena Fortuna, entre otros ciclos que marcaron a una generación. "Fue una época de la televisión, no era solo yo. La tele en ese momento era muy importante, hoy la tele está diluída con otras cosas. Antes era la tele, la radio y los diarios y revistas. No había nada más. Hoy hay millones de cosas", consideró.

En un momento de la entrevista, se refirió a uno de los rumores que lo marcó hasta el día de hoy vinculado a su fuerte temperamento. "Por la calle no podía caminar. Viste que yo tengo fama de hosco o de que no saludo a la gente. Es lo que dicen todos hasta que me conocen", introdujo. "No me enojo. En ese momento se vivía acosado porque te veían en la calle y eras un ovni. Hoy te ven en la calle y tal vez ya vieron en las redes cuando venía para acá que dije 'estoy yendo en bici'. Hoy el trato con la persona conocida es distinto porque hay más información, hay más famosos. Antes éramos 20 o 30", sostuvo Weich.

"Era interminable. Vos caminabas y no podías llegar a ningún lado y la gente no entendía que ibas a algún lado. Yo siempre reconozco que fui en contra de la corriente y quería vivir mi vida normal. Yo no me encerraba en mi casa, iba al colegio, al supermercado, al cine", expuso el conductor, quien quiso derribar la fama de gruñón que le adjudicaron en su carrera. En este sentido, dijo qué piensa sobre los contenidos en la actualidad: "Soy súper crítico, demasiado crítico, me enfermo y digo 'eso no se hace, eso está mal, eso no corresponde, eso es una falta de respeto'. También cuando veo algo bueno digo: 'ay, lo hicieron bien', pero pocas veces veo que las cosas se hagan bien. Bien para lo que opino yo de los medios de comunicación".

La revelación íntima de Julián Weich que nadie esperaba: "Calzones"

Julián Weich es uno de los actores y conductores de televisión más famosos de Argentina por los programas que hizo en las últimas décadas. De ese modo, las declaraciones íntimas de la celebridad de TV en el programa de Sebastián Wainraich en El Trece tuvieron repercusión.

Las cábalas en el mundo del espectáculos son súper comunes: muchos artistas contaron cuáles son sus hábitos cada vez que estrenan un programa de televisión o una obra de teatro. En esa línea, Weich reveló cuál es la suya y dejo ver que se trataba de una práctica de su intimidad, a la que se aferra para augurarse éxito en sus proyectos laborales.

Wainraich recibió en La Noche Perfecta a Weich y le consultó: "¿Para el estreno usas un calzoncillo autografiado?", en alusión a la obra Velorio a la Carta. En ese momento, el conductor de TV se explayó sobre su cábala: "Sí. El elenco me lo autografió puesto (risas). No, mentira. No sé cuándo empezó en mi vida que cada vez que empezaba un programa la familia me regalaba un calzón autografiado y esta vez se acordaron y me lo firmaron todos. He llegado a estrenar programas con impresión de fotos en el calzón, han pasados cosas raras. Sí, sí. Es como sentirte en familia".