Mirtha Legrand cuestionó a Patricia Bullrich en El Trece.

Mirtha Legrand habló en su programa de El Trece sobre la masiva marcha que se llevó a cabo en Buenos Aires en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su condena. En su descargo, la conductora de televisión cuestionó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la cantidad de gente presente en dicha manifestación.

El número estimado de personas presentes en apoyo a la líder política varía según el medio que lo publique, pero todos hablan de cientos de miles de manifestantes. A pesar de eso, Bullrich soltó: "Nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de en el momento de máxima máxima cantidad de gente hubo 48.200 y pico de gente. Tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente. Hasta contamos la gente de la casa de Cristina".

En respuesta a esas declaraciones de la ministra, Legrand reflexionó: "La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más". No conforme con lo dicho, la artista de 98 años enfatizó: "Pero señores, la gente, la gente no lo ha olvidado porque lo que fue de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, siempre Impresionante. Qué impresionante. ¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente".

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand

La hija de Legrand se comunicó con Luis Ventura en pleno aire de A la Tarde en América TV para levar claridad al público sobre el estado de salud de su madre tras una intervención quirúrgica. "Le podés decir a Cora que mamá no está internada. Se sacó un lunar que tenía en la mano, que le molestaba. La cirugía duró 12 minutos", soltó la también conductora.

Mirtha Legrand.

Las palabras de la periodista Cora Debarbieri habían sido: "Mirtha Legrand tuvo que llevar adelante un tema de salud. Un tema de salud que tenía que resolver, que venía hablando con su médico. Estaba pautado, pero no es agradable entrar a una clínica y tener que someterse a una intervención. Es algo que le preocupa a cualquier persona y también le generó preocupación a Mirtha. En este momento específico está acompañada por su hija Marcela Tinayre".

El emotivo descargo de Mirtha a 57 años del estreno de su programa

"Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla", comentó entre lágrimas y sollozos la conductora de televisión, conmovida tras ver un tape que compiló gran parte de lo vivido al aire en los casi 60 años que tiene sde vida el programa que lleva su nombre.