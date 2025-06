Conmoción en la TV por el drama de una figura de El Trece en un restaurante: "Me empujaron"

El mal momento de una figura de El Trece.

Una de las figuras más conocidas por haber aparecido en la pantalla televisiva en las últimas décadas, precisamente en programas relacionados a actualidad y política, es noticia por un inconveniente que vivió en un restaurante. Se trata de Mercedes Ninci, actualmente figura de El Trece en el ciclo Mujeres Argentinas.

La movilera del programa de María Belén Ludueña en El Trece contó en sus redes sociales lo que le tocó vivir en un restaurante. "Me agredieron a mí en Pertutti cuando iba al baño. Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera", comentó Mercedes Ninci en el comienzo de su descargo.

"Quiero agradecer a las empleadas del bar que me ayudaron porque me querían romper el celular. No todos son violentos. En Plaza de Mayo hay gente pacifica que saqué al aire para Radio Mitre y Mujeres Argentinas sin problema", concluyó la famosa periodista. En la sección de comentarios se pudieron leer muchos mensajes en apoyo a la comunicadora como "Que locura. Estás haciendo tu trabajo excelente. Fuerza" y "Mujer con ovarios, vamos Mercedes".

El drama de salud de Mercedes Ninci

"Estoy destruida desde el sábado, con Gripe A. Esta semana los médicos no me dejan ir a trabajar. Qué triste. Primero me dolía mucho la espalda, tenía mucha tos, la cabeza, tuve el sábado y domingo 39° de fiebre... Bueno, pensé que era dengue o COVID. Entonces, empecé llamando a un doctor de la prepaga por videollamada y me dio unos medicamentos. Al día siguiente, otro doctor me dio otros medicamentos, también por videollamada. Y el dolor de espalda no se me pasaba", describió Ninci. Y sumó: "La jefa personal de la radio me dice 'andá a la Trinidad y que te hagan una placa, porque no puede ser'. Menos mal que fui, me hicieron una tomografía, un análisis de sangre, un análisis del corazón y todo eso. Era Gripe A, que yo ni me acordaba que existía, recordaba la época de la Gripe A hace años, pero no sabía que había vuelto. Durante toda la semana no me dejan salir a ningún lado. Y ando con barbijo en mi casa para no contagiar a los chicos, aunque uno de los chicos ya se contagió. Mi hijo está con 39°, así que también le agarró a él, desgraciadamente".

Mercedes Ninci.

El doloroso descargo de Mercedes Ninci por los incendios en Córdoba

La periodista vio por televisión cómo se quemaba su casa de la infancia y habló con Teleshow al respecto: "Prendo la tele, pongo TN y veo el fuego en mi pueblo, Dolores de Punilla. Tenía el miedo más profundo: que la cámara empezara a hacer un paneo y llegara mi casa, la casa de la familia de mi mamá. Imagínate que estuve toda la mañana hablando con la gente del pueblo, con mis amigos, con mis primos, con todo el mundo que está allá, pero no pensé que el fuego iba a llegar con tanta intensidad", comentó Ninci. Y sumó: "Es muy fuerte porque yo tuve una infancia bastante triste y cuando íbamos a Dolores, era como que todo renacía, todo relucía. Nos juntábamos toda la familia y los amigos, todos los años".